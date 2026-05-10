Дожди с грозами и град: пасмурная погода сохранится в Казахстане в понедельник

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 11 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, 11 мая на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, град, шквал. В восточных, южных и юго-восточных регионах ожидаются ливни. Ночью и утром на западе, в горных районах юго-востока страны – туман, на юге – пыльная буря.

Лишь на северо-западе республики обещают погоду без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра.

Ночью в Северо-Казахстанской, на западе, севере, юге Акмолинской, на западе, севере Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, на севере Актюбинской, Западно-Казахстанской областей, на западе области Абай ожидаются заморозки 1-6 градусов.

В Кызылординской области, в области Жетысу, на севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Жамбылской, на севере, в центре Туркестанской, в области Улытау, на западе, севере, юге Карагандинской, на юге Актюбинской, на юго-востоке Акмолинской, на западе, востоке, юге Павлодарской, в Восточно-Казахстанской области, на востоке области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Кызылординской, на юге, в центре области Абай, на юго-востоке, юге области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее спасатели Алматы обратились к жителям и гостям мегаполиса с рекомендацией воздержаться от походов в горы.