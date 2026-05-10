#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
События

Дожди с грозами и град: пасмурная погода сохранится в Казахстане в понедельник

зонтики, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 16:19 Фото: magnific
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 11 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, 11 мая на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, град, шквал. В восточных, южных и юго-восточных регионах ожидаются ливни. Ночью и утром на западе, в горных районах юго-востока страны – туман, на юге – пыльная буря.

Лишь на северо-западе республики обещают погоду без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра.

Ночью в Северо-Казахстанской, на западе, севере, юге Акмолинской, на западе, севере Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, на севере Актюбинской, Западно-Казахстанской областей, на западе области Абай ожидаются заморозки 1-6 градусов.

В Кызылординской области, в области Жетысу, на севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Жамбылской, на севере, в центре Туркестанской, в области Улытау, на западе, севере, юге Карагандинской, на юге Актюбинской, на юго-востоке Акмолинской, на западе, востоке, юге Павлодарской, в Восточно-Казахстанской области, на востоке области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Кызылординской, на юге, в центре области Абай, на юго-востоке, юге области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее спасатели Алматы обратились к жителям и гостям мегаполиса с рекомендацией воздержаться от походов в горы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря
17:50, Сегодня
Опубликовано штормовое предупреждение на 11 мая
Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт
15:53, 03 мая 2026
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в понедельник
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
15:15, 09 мая 2026
Дожди с грозами и град: опубликован прогноз погоды на 10 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан завоевал медаль чемпионата Азии в Ташкенте
18:10, Сегодня
Узбекистана "отнял" "золото" чемпионата Азии у Казахстана по боксу
Боксёр из Казахстана вышел в финал престижного турнира в Узбекистане
17:51, Сегодня
Боксёр из Казахстана вышел в финал престижного турнира в Узбекистане
Казахстанец вышел в финал ЧА в Ташкенте
17:41, Сегодня
Казахстанский боксёр на разгроме прошёл индийца и поборется за "золото" ЧА в Ташкенте
Франция отобрала медаль Grand Slam у Казахстана в Астане
17:31, Сегодня
Франция отобрала медаль Grand Slam у Казахстана в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: