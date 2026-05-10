События

Актобе торжественно отметил День матери акцией "Анаға тағзым"

люди, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 17:16
В Актобе с размахом прошло торжественное мероприятие "Анаға тағзым", посвященное Дню матери. Этот праздник, ставший одним из самых теплых и душевных событий весны, ежегодно отмечается в Казахстане во второе воскресенье мая и в этом году пришелся на 10 число, сообщает Zakon.kz.

Праздник открылся торжественной встречей почетных гостей. На территорию Триатлон парка, к главной сцене, проследовали 100 старейших бабушек, 100 обладательниц подвесок "Алтын алқа" и 100 обладательниц "Күміс алқа". Их приветствовал "живой коридор", образованный 100 девушками и 100 юношами, которые с двух сторон чествовали входящих.

Вскоре парк наполнился сотнями жительниц города, включая многодетных матерей, молодых невесток, представительниц творческой интеллигенции и молодежи, пришедших отметить этот особый день. Площадка была оформлена в национальном стиле, создавая неповторимую атмосферу. Гости наслаждались мелодичными песнями о матери, выступлениями разнообразных творческих коллективов, делали памятные снимки в тематических фотозонах и знакомились с выставками декоративно-прикладного искусства, погружаясь в теплую семейную обстановку.

С приветственной речью к собравшимся обратился аким города Азамат Бекет. Он поздравил всех женщин, подчеркнув неоценимую роль матерей в формировании крепких семейных уз, воспитании будущих поколений и всестороннем развитии общества.

Особой частью торжества стала церемония чествования женщин, отмеченных за выдающийся вклад в воспитание детей. Благодарственные письма и ценные подарки были вручены многодетным матерям, заслуженным педагогам, работникам здравоохранения и тем, кто вырастил талантливых детей, проявивших себя на международных аренах, а также в интеллектуальных, спортивных и творческих состязаниях.

На выставке, организованной в рамках мероприятия, свои товары и авторские работы представили предпринимательницы – обладательницы государственных грантов. Отметим, что в 2025 году безвозмездный государственный грант в размере 400 МРП получили 187 человек, из которых 156 – женщины, включая многодетных, безработных и социально уязвимых, стремящихся открыть собственное дело. Благодаря государственной поддержке они смогли открыть и успешно развивать собственный семейный бизнес.

Предпринимательница Акмерей Жомарт рассказала о развитии своего дела. Полученный грант позволил ей закупить необходимое оборудование – печи, фритюрницу, столы – и открыть небольшой производственный цех. В настоящее время ее команда состоит из восьми женщин.

Они специализируются на приготовлении блюд для торжеств, оформлении праздничных столов и организации доставки еды.

"Наш проект успешно развивается уже два года, и мы постоянно расширяем свои возможности", – отметила Акмерей.

На той же выставке свои оригинальные творения представила многодетная мама Жанат Акбалина. В 2023 году, пройдя обучение на курсах "Бизнес бастау", она получила государственную поддержку в виде гранта и активно занялась ремесленным делом. Под ее руками рождаются уникальные гобелены, картины, изделия из эпоксидной смолы и декоративные часы. "Традиции ткачества я переняла от своих бабушки и мамы", – с гордостью поделилась мастерица.

Айсулу Омарова
