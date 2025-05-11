"Анаға тағзым – анаға құрмет": столичные спортсмены запустили трогательный челлендж ко Дню матери

Во второе воскресенье мая в Казахстане отмечают особый и трогательный праздник – День матери. В честь этого события спортсмены Астаны запустили в социальных сетях теплый челлендж "Анаға тағзым – анаға құрмет", сообщает Zakon.kz.

В рамках челленджа спортсмены публикуют видео и фотографии с родными, рассказывают трогательные истории из детства, благодарят матерей за безграничную любовь, поддержку и веру.

Фото: акимат Астаны

В видеороликах они обнимают своих мам со словами: "Люблю тебя, мама", "Мама, спасибо за...".

Некоторые делятся архивными снимками с короткими историями о том, как мама помогала в спорте, поддерживала в трудные моменты, передавала ценные жизненные навыки. Юные гимнастки исполнили песни, а кто-то посвятил маме стихотворение.

Фото: акимат Астаны

Челлендж поддержали известные спортсмены, такие как чемпионка летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже Ақмарал Науатбек, серебряный призер Игр и один из лидеров сборной Казахстана по парадзюдо Ерғали Шамей, а также мастер спорта международного класса по хоккею с мячом, чемпион VII зимних Азиатских игр, бронзовый призер чемпионата мира и многократный чемпион и обладатель Кубка Казахстана Ильяс Хайрекишев.

К челленджу присоединились и юные спортсмены велошколы – Давид Егерев, Александр Райт и Леон Приходько. Они трогательно прочитали стихотворения Ирины Самариной-Лабиринт, посвятив их своим мамам.Не остались в стороне и тренеры, сотрудники подведомственных организаций Управления физической культуры и спорта Астаны.

"Идея челленджа – напомнить каждому о важности уважения к матери, выразить любовь и признательность тем, кто подарил жизнь. Присоединиться к акции может каждый под хештегами: #AlgysAnama #SpasiboMame #AnagaQurmet #ДеньМатери", – рассказала пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Астаны Мадина Айткалиева.