Когда День матери в 2026 году и как его принято отмечать

ребенок и мама, семья, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 13:17 Фото: pixabay
День матери в Казахстане отмечается во второе воскресенье мая. В 2026 году этот праздник выпадет на 10 мая, сообщает Zakon.kz.

История Дня матери: от древности к современности

Истоки Дня матери уходят в глубокую древность: в античной Греции воспевали богиню-матерь Рею, позже похожие традиции появились в Древнем Риме. В XVI веке в Англии появилась традиция материнского воскресенья, когда дети чествовали матерей и устраивали домашние торжества.

Современный День матери начал формироваться в начале XX века благодаря Анне Джарвис из США, которая посвятила этот праздник памяти своей матери и с 1910 года добилась признания его на государственном уровне. В 1914 году второй воскресный день мая официально стал национальным Днем матери в США, а затем традиция распространилась по миру.​

В Казахстане с середины 2010-х годов День матери отмечается не как фиксированный государственный выходной, а как праздничная дата с общественными и культурными мероприятиями.

Подарки ко Дню матери и личные традиции

Классическими подарками ко Дню матери остаются цветы, открытки, украшения, сувениры ручной работы и послания с признаниями в любви.

Также, как отмечено в публикации издания "Известий", в последние годы становятся востребованными впечатления: билеты на культурные события, семейные ужины, прогулки и совместные поездки. Важно подчеркнуть: главная ценность – проявление внимания и заботы, а не стоимость подарка.​

Самый мистический праздник весны: что нужно знать о Вальпургиевой ночи

Ранее казахстанцам подсказали легкие горные маршруты близ Алматы. Куда отправиться на майские праздники, можно прочитать по этой ссылке.

