"Казгидромет" обратился к жителям Актобе с предупреждением

Синоптики предупреждают жителей и гостей города о повышенном загрязнении воздуха 11 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

11 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев рассказал, когда будут известны результаты мониторинга воздуха в Усть-Каменогорске после взрыва на одном из заводов.