Унесло ветром на 400 метров от берега: в Каспийском море спасли мужчину
10 мая 2026 года в Каспийском море спасли мужчину, которого унесло ветром, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС, в ходе патрулирования побережья Каспийского моря спасатели обнаружили мужчину в лодке примерно в 400 метрах от берега.
"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и благополучно доставили мужчину на берег. Как выяснилось, лодка не была оборудована мотором. Из-за сильного ветра ее унесло от берега, и мужчина не смог самостоятельно вернуться". МЧС РК
В медицинской помощи спасенный не нуждался.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде:
- перед выходом на воду проверяйте прогноз погоды;
- используйте спасательные жилеты;
- выходите на воду только на технически исправных плавсредствах;
- не выходите на воду при сильном ветре и ухудшении погодных условий.
