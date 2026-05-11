События

Унесло ветром на 400 метров от берега: в Каспийском море спасли мужчину

Фото: МЧС РК
10 мая 2026 года в Каспийском море спасли мужчину, которого унесло ветром, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, в ходе патрулирования побережья Каспийского моря спасатели обнаружили мужчину в лодке примерно в 400 метрах от берега.

"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и благополучно доставили мужчину на берег. Как выяснилось, лодка не была оборудована мотором. Из-за сильного ветра ее унесло от берега, и мужчина не смог самостоятельно вернуться". МЧС РК

В медицинской помощи спасенный не нуждался.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде:

  • перед выходом на воду проверяйте прогноз погоды;
  • используйте спасательные жилеты;
  • выходите на воду только на технически исправных плавсредствах;
  • не выходите на воду при сильном ветре и ухудшении погодных условий.

Ранее двое мужчин оказались в ловушке на Астанинском водохранилище.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
