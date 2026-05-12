Надежный партнер будущего: как "Сәтті Жұлдыз" вкладывается в образование, здравоохранение и спорт

Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" на постоянной основе поддерживает развитие социально важных сфер в стране. Подробнее о миллиардных вливаниях компании в улучшение качества жизни в Казахстане – в материале Zakon.kz.

По словам официального представителя, руководителя Центра координации программ и проектов ОФ "Қазақстан халқына" Чингиза Шарапиева, для фонда "Сәтті Жұлдыз" – один из "доноров", законодательно предусмотренный партнер для взаимодействия.

"Они обеспечивают устойчивость и возможность долгосрочного планирования наших программ. Наш фонд работает в пяти направлениях. У каждой программы есть определенная "точка выхода". Вместе с тем есть программы, не имеющие определенного срока, долгосрочные. Если конкретно, это образовательные гранты для детей и уязвимых слоев населения. Как раз эту программу мы финансируем за счет средств, поступающих от "Сәтті Жұлдыз". В целом, за весь период сотрудничества мы получили от оператора лотереи более 11 млрд тенге взносов. Более 5 млрд тенге из них уже направлены на помощь населению", – рассказал Чингиз.

Как уже было сказано, деятельность "Қазақстан халқына" затрагивает пять сфер, а именно: здравоохранение, социальная поддержка и реабилитация, образование, спорт и культура. Самыми объемными в плане финансовых вливаний в фонде называют здравоохранение и образование.

"В частности, мы реализуем проект по поддержке детской нейрохирургии. Его стоимость – несколько миллиардов тенге, около 700 млн – за счет средств "Сәтті Жұлдыз". Впрочем, ключевым для данного партнера является именно проект образовательных грантов: там ежегодная стоимость программы свыше 2 млрд тенге. С 2025 года она в полном объеме финансируется только за счет средств национальной лотереи. Также есть долгосрочный проект по открытию спортивных залов в сельской местности. На сегодняшний день утверждено 24 спортивных зала. 12 уже построены, еще 12 находятся на стадии строительства. Проект стоит свыше 4 млрд тенге, тоже запланирован в рамках участия "Сәтті Жұлдыз".

Шарапиев признается: оценить общий социальный эффект вышеперечисленных программ в цифрах сложно – они все так или иначе нацелены на улучшение качества жизни в республике. Но можно продемонстрировать на примерах. Скажем, существует проект обеспечения детей и молодежи современными бионическими протезами. За три года за помощью обратился 21 заявитель в возрасте от 14 до 29 лет. Каждый из них получил готовый протез – так же за счет компании "Сәтті Жұлдыз".

К слову, история взаимодействия фонда и национальной лотереи началась с добровольного пожертвования последнего еще в 2022 году, до закрепления соответствующего обязательства законом.

На сегодняшний же день с участием средств "Сәтті Жұлдыз" реализовано или реализуется 20 благотворительных программ и проектов.

Впрочем, на этом "Сәтті Жұлдыз" не останавливается. С 2021 года он является партнером Единого оператора по распределению внебюджетных средств в сфере физической культуры и спорта. И вот уже пять лет ежеквартально направляет не менее десяти процентов от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов и призовым фондом на развитие физической культуры и спорта. Речь идет о 6 млрд тенге, вложенных в 97 проектов по олимпийским (59), неолимпийским (7), массовым (7), национальным (17), паралимпийским видам спорта (3) и на проекты оснащения, научные и прочие проекты (4). Более 10 организаций использовали полученную поддержку для приобретения спортивного инвентаря и экипировки.

Благодаря поддержке оператора лотереи за период 2021-2025 годов было проведено более 30 спортивных мероприятий.

Особое внимание уделяется развитию детско-юношеского спорта. В минувшем году 17% от общей суммы финансирования его поддержки пришлось на отчисления компании.

Вместе с тем помощь оказывается и точечно. За годы сотрудничества "Сәтті Жұлдыз" с Единым оператором по распределению внебюджетных средств в сфере физической культуры и спорта поддержку получили такие ведущие казахстанские спортсмены, как шахматистка и гроссмейстер Бибисара Асаубаева, боксер и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, боксерша и чемпионка мира во 2-й полулегкой, легкой и 1-й полусредней весовых категориях Фируза Шарипова.

В целом за все время на развитие спорта компания затратила около 19 млрд тенге.

Президент АО "Сәтті Жұлдыз" Мария Лыткина в завершение подчеркнула, что подобные взаимодействия выступают важным инструментом устойчивого развития спортивной экосистемы, формирования здорового и образованного общества.

Прежде всего, партнерство позволяет реализовывать долгосрочные и системные проекты в различных сферах, развивать инфраструктуру, проводить мероприятия, оказывать поддержку талантливой молодежи и, вкладываясь в людей, в конечном итоге двигать республику к новым высотам, добавила она.

