MacCoffee будут производить в Казахстане: открыты вакансии для специалистов

Новый завод Empire Manufacturing Kazakhstan готовится к открытию на территории специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные Ворота" и станет одним из заметных инвестиционных проектов в производственном секторе страны, сообщает Zakon.kz.

Предприятие станет первым заводом по производству MacCoffee в Казахстане и девятой производственной площадкой холдинга Food Empire в мире.

Планируемый запуск завода отражает важный для Казахстана тренд: международные компании все чаще рассматривают страну не только как рынок сбыта, но и как площадку для полноценного локального производства. Для Food Empire это возможность быть ближе к потребителям Центральной Азии и СНГ, быстрее реагировать на спрос и адаптировать продукцию под вкусы региона.

Новый производственный комплекс оснащен современным европейским оборудованием и включает четыре линии с проектной мощностью свыше 20 000 тонн продукции в год. Здесь будет выпускаться растворимый кофе и чай "3 в 1" под торговыми марками MacCoffee и MacTea.

Помимо обеспечения внутреннего рынка, предприятие будет выполнять функцию регионального экспортного хаба для поставок в страны СНГ. Таким образом, Казахстан станет важной частью международной производственной и логистической системы Food Empire.

Предстоящее открытие завода имеет значение и для рынка труда. В рамках проекта планируется создание до 300 рабочих мест. Уже сейчас предприятию требуются специалисты разных направлений – от производственного персонала и технических сотрудников до специалистов по качеству, логистике, складскому хозяйству, инженерии и административной поддержке.

Для соискателей это возможность получить стабильную работу в крупной международной компании, которая развивает производство в Казахстане на долгосрочной основе. Работа на новом заводе предполагает участие в современном производственном процессе, развитие профессиональных навыков и перспективу роста внутри крупной FMCG-корпорации.

В компании отмечают, что развитие локальной команды является важной частью проекта. Подготовка к запуску предприятия – это не только инвестиции в оборудование и инфраструктуру, но и вклад в формирование кадрового потенциала региона.

Холдинг Food Empire был основан в 1982 году в Сингапуре и сегодня представлен более чем в 60 странах мира. В портфеле компании – свыше 200 наименований продукции, а бренд MacCoffee занимает устойчивые позиции в сегменте растворимого кофе "3 в 1" на рынках Центральной Азии и СНГ.

Планируемый запуск производства бренда MacCoffee в Казахстане усилит позиции страны как одного из ключевых производственных центров региона и откроет новые возможности для экономики, экспорта и занятости.

Заинтересованные соискатели могут направлять резюме или уточнить информацию по контактам: телефон: +7 707 172 4730, еmail: hr@emkz.kz

