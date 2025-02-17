Аэропорт Актау хотят включить в состав специальных экономических зон

На портале "Открытые НПА" опубликовали проект о включении нескольких крупных аэропортов страны в состав специальных экономических зон (СЭЗ), сообщает Zakon.kz.

О планах по внедрению специальных экономических зон (СЭЗ) в аэропортах Актау, Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе и Караганды сообщали в Министерстве транспорта РК еще в 2023 году.

Теперь на сайте "Открытые НПА" 13 февраля появился проект документа с наименованием "О некоторых вопросах специальных экономических зон". Разработан проект министерством промышленности и строительства. Обсуждение проекта продлится до 28 февраля 2025 года.

Аэропорты планируют включить в состав региональных СЭЗ по поручению президента о развитии мультимодальных центров. Целью проекта является внесение дополнения в приоритетные виды деятельности специальной экономической зоны "Морпорт Актау" в связи с расширением территории СЭЗ включением земельных участков в городах Актау и Жанаозен.

"Обеспечение благоприятным инвестиционным климатом для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в рамках реализации проекта СЭЗ, который придаст дополнительный импульс для развития городов Астана, Алматы, Актау, Караганда и Шымкент, что позволит не только осуществлять программу импортозамещения, но и значительно повысит экспортный потенциал регионов", – говорится в проекте документа.

Ранее сообщалось, что Казахстан переходит к масштабной модернизации коммунальных сетей.