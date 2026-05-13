Казахстан превращает ИИ из технологического тренда в часть национальной образовательной стратегии – эксперт

О роли ИИ в будущем образования и перспективах развития человеческого капитала Казахстана Zakon.kz поговорил с одним из ведущих мировых специалистов в области искусственного интеллекта, членом Совета по развитию ИИ под председательством президента Казахстана Меруаном Дебба.

– Главой государства подписан указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования. Как бы Вы в целом объяснили его значение, какие ключевые задачи он решает?

– Этот указ важен потому, что он переводит искусственный интеллект из категории экспериментальной темы в категорию национального образовательного приоритета.

Для Казахстана речь идет не просто о внедрении цифровых инструментов в школы. Это вопрос подготовки нового поколения к экономике будущего, где искусственный интеллект будет влиять практически на все отрасли.

Документ одновременно отвечает на три ключевых вызова: неравномерный доступ к качественному образованию, необходимость модернизации содержания обучения и срочную потребность в формировании AI-грамотности среди учеников и педагогов.

Это полностью соответствует более широкой стратегии президента Казахстана в области искусственного интеллекта, где развитие человеческого капитала рассматривается как один из ключевых приоритетов.

– Одной из целей обозначено формирование современной и инновационной системы образования. В чем, на Ваш взгляд, принципиальное отличие такого подхода от традиционной модели?

– Традиционная модель образования в основном стандартизирована: одинаковая программа, одинаковый темп и одинаковые методы обучения для всех учащихся.

Модель с поддержкой ИИ может стать более персонализированной, адаптивной и основанной на анализе данных. Искусственный интеллект способен выявлять, где именно ученик испытывает сложности, рекомендовать дополнительные задания, помогать учителям в подготовке материалов и делать процесс обучения более интерактивным. Речь не идет об отказе от существующей школьной системы. Цель заключается в том, чтобы сделать ее более гибкой и чувствительной к индивидуальным потребностям каждого ученика.

– Отдельное внимание уделяется сокращению разрыва между городскими и сельскими школами. Как технологии искусственного интеллекта могут способствовать выравниванию качества образования?

– Искусственный интеллект может серьезно помочь сельским школам, предоставляя учащимся доступ к качественному цифровому контенту, виртуальным помощникам, персонализированным заданиям и удаленной поддержке экспертов.

Это особенно важно для малокомплектных школ и отдаленных населенных пунктов.

В Национальном плане действий прямо говорится о развитии модели Qazaq Digital Mektebi, основанной на дистанционном обучении и ИИ. Такая система способна стать очень мощным инструментом для сокращения территориального неравенства в сфере образования.

– В рамках пилотного проекта планируется оснащение школ и обеспечение стабильного интернета. Насколько это важно для полноценного внедрения цифровых решений в обучении?

– Стабильный интернет и техническое оснащение являются абсолютно необходимыми условиями.

Искусственный интеллект в образовании не может существовать только как политическая декларация. Для его полноценной работы нужны подключение к сети, устройства, облачная инфраструктура и безопасные цифровые платформы. Поэтому цель Казахстана – обеспечить к 2027 году стопроцентное покрытие высокоскоростным интернетом, особенно в сельских и удаленных районах, является ключевой основой для успешного внедрения ИИ в школах.

– Большой акцент сделан на подготовке педагогов и их непрерывном профессиональном развитии. Какие новые возможности это открывает для самих учителей?

– Подготовка учителей – один из самых важных элементов всей реформы. Искусственный интеллект может помочь педагогам экономить время на рутинных задачах, быстрее готовить уроки, генерировать примеры, адаптировать материалы под разные уровни подготовки учеников и более эффективно отслеживать прогресс.

Но при этом сами учителя должны понимать, как работает ИИ, где ему можно доверять, а где решающую роль все равно должен играть человек.

Национальный план действий напрямую предусматривает развитие AI-компетенций среди педагогов, и это очень важный шаг.

– При этом подчеркивается, что ИИ рассматривается как дополнительный инструмент, а не замена педагога. Как Вы видите эту модель взаимодействия учителя и технологий?

– Наиболее эффективная модель – это партнерство между учителем и технологиями. ИИ может помогать с объяснением материала, практикой, обратной связью и персонализацией обучения, но он не способен заменить эмоциональную, этическую и мотивационную роль педагога.

Учитель понимает ребенка, атмосферу класса и социальный контекст. Поэтому искусственный интеллект должен стать помощником учителя, а не системой, принимающей решения вместо него.

– В документе также предусмотрены меры по защите персональных данных учащихся. Насколько это усиливает доверие к цифровым решениям в образовательной среде? Защита данных – фундаментальный вопрос.

– В образовании речь идет о детях, об учебных результатах, моделях поведения и иногда очень чувствительной персональной информации. Без сильных механизмов приватности и кибербезопасности доверие к цифровым решениям будет потеряно.

Более широкая AI-стратегия Казахстана, инициированная Токаевым, уже движется в сторону риск-ориентированного регулирования и создания доверенных AI-систем. Это особенно важно для образования, потому что школьный ИИ должен быть безопасным, прозрачным и подотчетным.

– В целом, можно ли говорить, что Казахстан формирует системную и долгосрочную основу для интеграции искусственного интеллекта в образование? Какой эффект это может дать в перспективе для развития человеческого капитала?

– Да, Казахстан явно выстраивает системную и долгосрочную основу.

Страна в лице президента Токаева рассматривает искусственный интеллект не просто как технологический тренд, а как часть национального развития: одновременно развиваются инфраструктура, регулирование, человеческий капитал, государственные сервисы и инновационная экосистема.

Согласно Kazakhstan AI Country Report, страна ставит перед собой масштабные цели – обучить не менее миллиона человек AI-навыкам к 2029 году и расширить обязательные курсы по искусственному интеллекту в университетах и колледжах. В долгосрочной перспективе это может серьезно повлиять на развитие человеческого капитала, подготовить молодежь к профессиям будущего, предпринимательству и научным инновациям. По сути, Казахстан сегодня пытается превратить искусственный интеллект из технологической темы в основу будущей конкурентоспособности страны.