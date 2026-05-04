Токаев обозначил ИИ как ключевое стратегическое направление развития Казахстана

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы состоялось второе заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, в своем выступлении глава государства отметил, что мир вступил в качественно новый этап технологической трансформации.

По его словам, происходящие изменения не идут ни в какое сравнение с индустриальными революциями XIX-XX веков по скорости и глубине преобразований, стирая границы между физической реальностью и цифровым пространством.

"Искусственный интеллект становится стержнем новой глобальной экономики, а большие данные – критически важным ресурсом. В этой связи Казахстан рассматривает развитие искусственного интеллекта как ключевое стратегическое направление. Наша цель – трансформировать Казахстан в современное цифровое государство. Мы создали необходимую институциональную инфраструктуру, теперь нам предстоит обеспечить широкое внедрение искусственного интеллекта во все отрасли экономики. При этом мы будем руководствоваться принципом "технологической осмотрительности", оставаясь твердо приверженными национальным интересам". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент поручил правительству внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП.

Токаев полагает, что переход на новый технологический уклад на основе искусственного интеллекта требует объективной оценки текущей ситуации.

"Понятие "цифровая экономика" все еще не получило окончательного определения, а существующая методология носит фрагментарный характер. Когда нам докладывают о достижении целевого показателя роста ВВП в пять процентов, необходимо четко различать, в какой мере его обеспечила работа реального сектора экономики, а в какой он стал результатом внедрения инноваций. Отсутствие серьезных достижений маскируется общими показателями, что создает иллюзию эффективности и не позволяет объективно оценить реальный вклад цифровизации и искусственного интеллекта в экономический рост. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП". Касым-Жомарт Токаев

Президент сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.

Также во время выступления Токаев подчеркнул, что для эффективной цифровизации экономики крайне необходимы измеримые и четкие показатели.