Отечественная спецтехника: как Казахстан формирует собственное производство

Производство спецтехники в Казахстане перестает быть нишевой сферой, постепенно превращаясь в полноценный сектор автомобилестроения. Если еще 5 лет назад рынок почти полностью был зависим от импорта, то сейчас отечественные компании изменили положение дел. Подробнее – в материале Zakon.kz.

2025 год стал рекордным по производству для отечественного автомобилестроения. По данным Бюро национальной статистики, произведено 22 580 единиц техники стоимостью более 300 млрд тенге. На этапе активного развития находится и сфера производства специальной техники.

Одним из представителей этой когда-то нишевой отрасли является компания TEHNOPARK KZ. Они выпускают спецтехнику и кузовные решения для нефтегазовой отрасли, строительства, медицины, коммунального хозяйства, промышленности и государственных структур. В производственную линейку компании входят изотермические и рефрижераторные фургоны, вахтовые автобусы, аварийно-ремонтные мастерские, специальные кузова и надстройки, создание и внедрение решений для автомобилей скорой медицинской помощи, для силовых и государственных структур.

Фото: ТОО "TEHNOPARK KZ"

По словам директора по производству TEHNOPARK KZ Игоря Федоровича, рынок спецтехники и кузовных решений в Казахстане сегодня находится на этапе активного развития в связи с ростом инфраструктурных проектов по стране.

"Если раньше рынок был практически полностью ориентирован на импортную технику, то сегодня все больше компаний и заказчиков заинтересованы в локальном производстве, которое позволяет быстрее адаптировать технику под климатические и эксплуатационные условия Казахстана, обеспечивать сервис и сокращать сроки поставки. Для таких компаний, как мы, это открывает возможности не только для расширения производственной линейки, но и для формирования полноценной машиностроительной экосистемы внутри страны", – рассказал Федорович.

По его словам, полный цикл производства прежде всего является вопросом независимости, высокого качества продукции, а также создания рабочих мест.

"Когда ключевые процессы, такие как проектирование, металлообработка, сварка, окраска, сборка и испытания находятся внутри одного предприятия, компания может полностью контролировать качество продукции, сроки изготовления и оперативно вносить изменения под требования заказчика. Кроме того, локализация производства позволяет создавать рабочие места, развивать компетенции внутри страны и снижать зависимость от импортных комплектующих и внешних поставщиков", – отметил директор по производству TEHNOPARK KZ.

В компании считают, что именно у отечественных специалистов имеется стопроцентное понимание специфики работы и эксплуатации техники.

"Мы лучше понимаем и знаем климатические условия, качество дорог, требования заказчиков и особенности сервиса. Локальное производство позволяет сокращать сроки поставки, оперативнее обеспечивать сервисом и запасными частями. Также именно знание всех нюансов позволяет нам адаптировать технику под конкретные задачи клиента и обеспечивать более гибкий подход к комплектации. Заказчики все чаще оценивают не только бренд, но и скорость обслуживания, доступность сервиса и возможность оперативной доработки техники".

В TEHNOPARK KZ используется современное оборудование, которое позволяет повысить точность изготовления, снизив количество брака, и увеличить срок службы техники.

Фото: ТОО "TEHNOPARK KZ"

"У нас используются станки лазерной резки металла, листогибочное оборудование, современные сварочные комплексы, окрасочные камеры, CAD-системы проектирования, а также оборудование для изготовления композитных и кузовных элементов. Также автоматизация отдельных процессов помогает обеспечить стабильное качество продукции независимо от объема производства", – сказал Игорь Федорович.

И добавил: одновременно отрасль сталкивается с системными проблемами. Производители по-прежнему зависят от импортных комплектующих, колебаний валютного курса и сложной логистики. Сохраняется дефицит специалистов.

"Кадровый вопрос сегодня является одним из ключевых для всей машиностроительной отрасли Казахстана. Современному производству необходимы квалифицированные сварщики, инженеры-конструкторы, технологи, специалисты ЧПУ, проектировщики и производственный персонал нового поколения. Поэтому наша компания обучает, развивает свои кадры, поскольку современное производство требует не только практического опыта, но и владения новыми технологиями и цифровыми инструментами", – подытожили в TEHNOPARK KZ.

В ближайшие годы компания планирует расширение производственных мощностей, освоение новых направлений, что позволит увеличить уровень локализации. Также рассматривается запуск новых производственных участков, расширение линейки кузовных решений, внедрение дополнительной автоматизации, развитие собственного инженерного центра и увеличение объемов производства.