#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
463.91
544.63
6.26
События

Отечественная спецтехника: как Казахстан формирует собственное производство

автомобилестроение , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 18:10 Фото: ТОО "TEHNOPARK KZ"
Производство спецтехники в Казахстане перестает быть нишевой сферой, постепенно превращаясь в полноценный сектор автомобилестроения. Если еще 5 лет назад рынок почти полностью был зависим от импорта, то сейчас отечественные компании изменили положение дел. Подробнее – в материале Zakon.kz.

2025 год стал рекордным по производству для отечественного автомобилестроения. По данным Бюро национальной статистики, произведено 22 580 единиц техники стоимостью более 300 млрд тенге. На этапе активного развития находится и сфера производства специальной техники.

Одним из представителей этой когда-то нишевой отрасли является компания TEHNOPARK KZ. Они выпускают спецтехнику и кузовные решения для нефтегазовой отрасли, строительства, медицины, коммунального хозяйства, промышленности и государственных структур. В производственную линейку компании входят изотермические и рефрижераторные фургоны, вахтовые автобусы, аварийно-ремонтные мастерские, специальные кузова и надстройки, создание и внедрение решений для автомобилей скорой медицинской помощи, для силовых и государственных структур.

автомобилестроение , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 18:10

Фото: ТОО "TEHNOPARK KZ"

По словам директора по производству TEHNOPARK KZ Игоря Федоровича, рынок спецтехники и кузовных решений в Казахстане сегодня находится на этапе активного развития в связи с ростом инфраструктурных проектов по стране.

"Если раньше рынок был практически полностью ориентирован на импортную технику, то сегодня все больше компаний и заказчиков заинтересованы в локальном производстве, которое позволяет быстрее адаптировать технику под климатические и эксплуатационные условия Казахстана, обеспечивать сервис и сокращать сроки поставки. Для таких компаний, как мы, это открывает возможности не только для расширения производственной линейки, но и для формирования полноценной машиностроительной экосистемы внутри страны", – рассказал Федорович.

По его словам, полный цикл производства прежде всего является вопросом независимости, высокого качества продукции, а также создания рабочих мест.

"Когда ключевые процессы, такие как проектирование, металлообработка, сварка, окраска, сборка и испытания находятся внутри одного предприятия, компания может полностью контролировать качество продукции, сроки изготовления и оперативно вносить изменения под требования заказчика. Кроме того, локализация производства позволяет создавать рабочие места, развивать компетенции внутри страны и снижать зависимость от импортных комплектующих и внешних поставщиков", – отметил директор по производству TEHNOPARK KZ.

В компании считают, что именно у отечественных специалистов имеется стопроцентное понимание специфики работы и эксплуатации техники.

"Мы лучше понимаем и знаем климатические условия, качество дорог, требования заказчиков и особенности сервиса. Локальное производство позволяет сокращать сроки поставки, оперативнее обеспечивать сервисом и запасными частями. Также именно знание всех нюансов позволяет нам адаптировать технику под конкретные задачи клиента и обеспечивать более гибкий подход к комплектации. Заказчики все чаще оценивают не только бренд, но и скорость обслуживания, доступность сервиса и возможность оперативной доработки техники".

В TEHNOPARK KZ используется современное оборудование, которое позволяет повысить точность изготовления, снизив количество брака, и увеличить срок службы техники.

автомобилестроение , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 18:10

Фото: ТОО "TEHNOPARK KZ"

"У нас используются станки лазерной резки металла, листогибочное оборудование, современные сварочные комплексы, окрасочные камеры, CAD-системы проектирования, а также оборудование для изготовления композитных и кузовных элементов. Также автоматизация отдельных процессов помогает обеспечить стабильное качество продукции независимо от объема производства", – сказал Игорь Федорович.

И добавил: одновременно отрасль сталкивается с системными проблемами. Производители по-прежнему зависят от импортных комплектующих, колебаний валютного курса и сложной логистики. Сохраняется дефицит специалистов.

"Кадровый вопрос сегодня является одним из ключевых для всей машиностроительной отрасли Казахстана. Современному производству необходимы квалифицированные сварщики, инженеры-конструкторы, технологи, специалисты ЧПУ, проектировщики и производственный персонал нового поколения. Поэтому наша компания обучает, развивает свои кадры, поскольку современное производство требует не только практического опыта, но и владения новыми технологиями и цифровыми инструментами", – подытожили в TEHNOPARK KZ.

В ближайшие годы компания планирует расширение производственных мощностей, освоение новых направлений, что позволит увеличить уровень локализации. Также рассматривается запуск новых производственных участков, расширение линейки кузовных решений, внедрение дополнительной автоматизации, развитие собственного инженерного центра и увеличение объемов производства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Ашимбаев раскритиковал уровень производства собственных лекарств в Казахстане
18:02, 25 апреля 2024
Ашимбаев раскритиковал уровень производства собственных лекарств в Казахстане
внешняя торговля, услуги, экспорт, импорт
15:48, 23 апреля 2025
Оборот внешней торговли услугами в Казахстане достиг исторического максимума – обзор
Allur борется с дефицитом кадров в отрасли машиностроения
14:08, 27 июня 2024
Как компания Allur борется с дефицитом кадров в отрасли автомобилестроения Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Akorda.kz
18:34, Сегодня
PGL Astana 2026: Астана примет международный турнир по Counter-Strike 2
Фото: WTA
18:14, Сегодня
Елена Рыбакина узнала возможную соперницу в полуфинале топ-турнира в Риме
&quot;Кайсар&quot; выступил с официальным заявлением о будущем Андрея Ферапонтова в клубе
17:48, Сегодня
"Кайсар" выступил с официальным заявлением о будущем Андрея Ферапонтова в клубе
Двух самбистов из Узбекистана дисквалифицировали за допинг
17:25, Сегодня
Двух самбистов из Узбекистана дисквалифицировали за допинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: