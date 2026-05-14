Способ осветить самые темные улицы с помощью мобильных данных нашли в Казахстане

Во многих уголках страны жители жалуются на слабо освещенные улицы в вечернее время суток. Чтобы помочь городским властям решить эту проблему, команда Tele2 Казахстан запустила проект на стыке урбанистики и Big Data, сообщает Zakon.kz.

Так, аналитики оператора изучили более 1,2 млрд точек данных с мобильных устройств. Алгоритм отследил пешеходные маршруты казахстанцев и вычислил "темные пятна" – улицы и дворы, которые люди начинают массово обходить стороной после заката.

После анализа полученных данных Tele2 начала использовать собственные конструкции наружной рекламы, превратив их в умные уличные фонари на самых проблемных участках.

Вместе с тем для администраций городов была запущена специальная веб-платформа с картой освещенности (уже оцифрованы Караганда, Тараз и ряд других городов. – Прим.). Теперь акиматы могут не тратить бюджет вслепую, а устанавливать фонари ровно там, где они нужнее всего.

"Мы реализовали потенциал больших данных, собранных нашей командой, чтобы сделать города лучше и безопаснее. В этом проекте мы постарались взглянуть на мобильные технологии нестандартно", – подчеркнул CEO Tele2 Казахстан Александр Бабичев.

К слову, в ходе исследования по всей стране было выявлено около 10 тыс. га территорий, остро нуждающихся в свете. Опираясь на эту точную аналитику, к 2027 году в приоритетных зонах планируется установить 40 тыс. новых уличных фонарей.

