События

Еще один Tesla Cybertruck замечен на улицах Туркестана – кому он принадлежит

Tesla Cybertruck, Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 11:21
На дорогах Туркестана замечен еще один электромобиль-пикап Tesla Cybertruck. Кому он принадлежит и почему разъезжает по дорогам духовной столицы тюркского мира – в материале Zakon.kz.

Выяснилось, что Tesla Cybertruck принадлежит Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК и задействован на саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который 15 мая 2026 года состоится в Туркестане.

"Во время неформального саммита Организации тюркских государств в Туркестане приведен в готовность Tesla Cybertruck МЧС Казахстана для оперативного реагирования и возможного проведения поисково-спасательных работ", – объяснили в пресс-службе МЧС РК сегодня, 14 мая.

В ведомстве предоставили фото и видео двух Tesla Cybertruck (второй принадлежит Службе госохраны РК), которые разъезжают по улицам административного центра Туркестанской области.

Как подчеркнули в Министерстве по ЧС, электропикап уже используется в поисково-спасательных операциях в горной местности Алматы и прилегающих территориях, где ежегодно фиксируется высокий поток туристов и альпинистов.

"Он оснащен спутниковым интернетом, профессиональными квадрокоптерами с тепловизорами, специальной связью, защищенной вычислительной техникой и автономными источниками питания. Это позволяет оперативно координировать действия спасателей и медицинских служб непосредственно в зоне ЧС. Такое оснащение позволяет проводить первичную разведку, координацию действий спасательных и медицинских служб, доставку оборудования и развертывание мобильного штаба непосредственно на месте чрезвычайной ситуации".Пресс-служба МЧС РК
В ведомстве отметили, что автомобиль также применяется как мобильный командно-разведывательный пункт, обеспечивающий быстрое принятие управленческих решений, надежную связь и эффективное управление силами экстренных служб.

"Для МЧС важным фактором стала возможность эксплуатации автомобиля в природоохранных зонах, где действуют ограничения для транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Использование электрической платформы позволяет сохранить мобильность подразделений без дополнительной нагрузки на экологию горных территорий".Пресс-служба МЧС РК
Ранее в Туркестане "засветился" Tesla Cybertruck Службы государственной охраны (СГО) РК. Оказалось, пикап является командно-штабной машиной (КШМ) СГО, которую впервые задействовали в рамках проведения неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане.

О том, во сколько обошлась бюджету покупка Tesla Cybertruck спасателям Алматы, можете узнать здесь.

