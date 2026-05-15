События

BAZIS-A обновил рощу Баума в подарок Алматы

роща Баума, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 10:37 Фото: BAZIS-A
В реализацию масштабного проекта по благоустройству рощи Баума компания BAZIS-A вложила 4,7 млрд тенге собственных средств. Работы велись поэтапно – начались в сентябре 2025 года и завершились в мае 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Роща Баума, заложенная более 130 лет назад Эдуардом Баумом, занимает территорию в 137,7 га, является знаковым природным объектом города и одним из любимых мест отдыха алматинцев. Долгое время роща оставалась просто зеленым пространством в черте города, но после проведенного компанией масштабного благоустройства началась новая глава ее истории.

Самым важным для BAZIS-A при выполнении работ по благоустройству было – сохранить первозданный облик рощи и создать более комфортные и безопасные условия для отдыха посетителей.

Чтобы не нарушить хрупкое природное равновесие, все работы велись максимально бережно. В итоге компанией BAZIS-A не было вырублено ни одного существующего дерева, а зеленый фонд преумножился более 1000 новых высаженных саженцев ели, ивы, березы, тополя, шелковицы и джиды.

В первую очередь обновление началось с прогулочных маршрутов общей протяженностью более 23 км: вело-, пешеходные дорожки и экотропы теперь стали гораздо удобнее. Отметим, что асфальтовое покрытие было применено только для велодорожек, а пешеходные дорожки и экотропы укрепили экологичным покрытием из мелкого прессованного гравия, который не размывается осадками и остается комфортным для прогулок в любую погоду.

Вдоль обустроенных прогулочных маршрутов установлены 196 новых скамеек, 26 пейзажных качелей, 66 пергол и беседок, организованы 6 площадок для пикников. Беседки и площадки для пикников размещены на специальном покрытии из мелкой каменной гальки, которое гармонично вписывается в природное окружение.

В роще обустроили 7 новых детских площадок с разновозрастными игровыми комплексами из натурального прессованного бруса на безопасном тартановом покрытии, 6 воркаут-площадок, площадку для игры в настольный теннис и занятия йогой. На естественном природном рельефе организовали памп-трек – специальную велодорожку для экстрим-байкинга.

Для комфортного пребывания посетителей в роще, на игровых, спортивных площадках и вдоль пешеходных маршрутов установлены 593 высоких фонаря и 1019 низких светильников.

Большое внимание в благоустройстве рощи BAZIS-A уделила безопасности и внедрила современную систему видеонаблюдения. 109 видеокамер нового поколения в режиме реального времени транслируют видеоизображение в мобильные пункты полиции, расположенные непосредственно на территории рощи. Дополнительное спокойствие посетителям обеспечивает регулярное патрулирование всех маршрутов.

Подумали в компании и о четвероногих друзьях. С учетом рекомендаций профессиональных кинологов, была расширена до 414 кв. м и дополнена новым оборудованием площадка для выгула и тренировок собак.

Финальным акцентом в обновлении рощи Баума являются установленные на главном входе новые символы – концептуальные Арт-объекты. Со стороны проспекта Суюнбая (южный вход) установлена инсталляция, посвященная основателю рощи Э. Бауму. Она выполнена из нескольких фрагментов, которые с определенной точки складываются в узнаваемый портрет ученого-лесовода. А на входе со стороны проспекта Сейфуллина установлена композиция "Годичные кольца", где каждое кольцо символизирует историю роста и развития дерева как неотъемлемой части природы.

Благоустроенная роща Баума стала сегодня еще более привлекательным, комфортным и безопасным экопространством для жителей и гостей города, сохранив при этом свою уникальную природную основу и статус одного из любимых мест алматинцев.

Компания BAZIS-A рада внести свой вклад в развитие Алматы и подарить городу обновленный природный оазис.

Партнерский материал

