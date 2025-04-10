Роща Баума и БАК: когда начнется благоустройство, рассказал Ерболат Досаев

В Алматы работы по благоустройству рощи Баума и Большого Алматинского канала (БАК) начнутся летом 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом на встрече с населением Турксибского района рассказал аким Алматы Ерболат Досаев.

"В июне 2025 года начнется реализация двух масштабных проектов по благоустройству рощи Баума и Большого Алматинского канала (БАК)".

Роща Баума общей площадью 137,7 га расположена между проспектами Сейфуллина и Суюнбая. Проект предполагает деление на три зоны: активную, рекреационную и экологическую с установкой малых архитектурных форм.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В проекте по благоустройству БАК запланировано обустройство рекреационных и пляжных зон.

"В этом году в районе начнется реализация еще 4 проектов по обустройству прогулочных зон вдоль реки Малая Алматинка – от улицы Майлина до границ города, в 13-м Военном городке и по ул. Майбороды – от пр. Сейфуллина до ул. Байкальской, а также очистка прудов вдоль ул. Хмельницкого", – проинформировал Ерболат Досаев.

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18 октября 2024 года Ерболат Досаев сообщил, что к осени 2025 года акимат постарается закончить работы по благоустройству рощи Баума.