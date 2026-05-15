#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.17
547.47
6.42
События

Саммит ОТГ в Туркестане: тюркские страны делают ставку на ИИ и цифровое будущее

Казахстанский институт общественного развития», эксперт-международник , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 19:32 Фото: из архива Тасым Риззата
15 мая в Туркестане прошел неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), главной темой которого стали искусственный интеллект и цифровая трансформация. Эксперт прокомментировал итоги встречи для Zakon.kz, подчеркнув важность события для всего тюркского мира.

Директор Центра институционального анализа и реформ НАО "Казахстанский институт общественного развития", эксперт-международник Риззат Тасым отметил, что Организация тюркских государств, прежде всего, не является конфронтационной структурой, а, напротив, выступает консолидирующей платформой, основанной на общих исторических, духовных и культурных корнях.

"Сегодня перед организацией стоит задача укрепления этой платформы в экономической и социальной плоскостях. В первую очередь необходимо подчеркнуть, что саммит в Туркестане прошел плодотворно, поскольку была подписана Туркестанская декларация. Главным достижением, на мой взгляд, стало то, что главы государств достигли взаимопонимания по вопросам цифрового сопряжения", – отметил эксперт по международным отношениям Риззат Тасым.

По его словам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд инициатив в этой сфере. Одной из наиболее значимых эксперт назвал идею взаимного признания электронных документов и цифровых подписей. По мнению собеседника, ускоренное решение этого вопроса позволит странам-участницам в полной мере использовать преимущества современных цифровых решений.

Кроме того, особое внимание на саммите уделили использованию технологических возможностей для укрепления и популяризации тюркской культуры.

В частности, было предложено открыть Центр тюркской цивилизации, а также создать специальную многоязычную цифровую платформу для продвижения тюркской культуры.

Также, по словам эксперта, страны ОТГ демонстрируют стремление к унификации и совместному использованию существующей инфраструктуры для реализации общих проектов. В качестве примера он привел инициативу по созданию совместного центра IT-хабов, а также сети центров искусственного интеллекта тюркских государств на базе будущего AI Research University в Астане. Ожидается, что университет станет площадкой для формирования новой экосистемы высшего образования, ориентированной на развитие искусственного интеллекта.

"Как мы видим, понимание необходимости укрепления экономической основы в этом направлении уже сформировано. Одним из инструментов поддержки станет ранее созданный инвестиционный фонд тюркских государств. Через него планируется финансирование ряда проектов, связанных с дальнейшим развитием и укреплением цифровых возможностей стран-участниц", – заключил спикер.

В Туркестане завершился неформальный саммит Организации тюркских государств. По его итогам главный эксперт отдела азиатских исследований КИСИ Әлишер Тастенов также проанализировал темы, поднятые главами этих государств в ходе мероприятия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Туркестан, город Туркестан
17:31, Сегодня
Центр тюркской цивилизации будет создан в Туркестане
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
19:01, Сегодня
Обозначил новое измерение сотрудничества – эксперт о прошедшем неформальном саммите ОТГ
самолет, Токаев, машина
12:15, Сегодня
Токаев прибыл в Туркестан для участия в неформальном саммите ОТГ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ktf.kz
20:07, Сегодня
Казахстан уступил Китаю в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Фото: WTA
19:35, Сегодня
Обидчица Рыбакиной Свитолина поделилась ожиданиями от финала "тысячника" в Риме
Фото: UFC
19:12, Сегодня
Шон О'Мэлли жёстко раскритиковал форму для турнира UFC в Белом доме
Фото: НОК РК
18:59, Сегодня
Жибек Куламбаева не смогла выйти в финал турнира в Италии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: