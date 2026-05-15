Саммит ОТГ в Туркестане: тюркские страны делают ставку на ИИ и цифровое будущее

15 мая в Туркестане прошел неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), главной темой которого стали искусственный интеллект и цифровая трансформация. Эксперт прокомментировал итоги встречи для Zakon.kz, подчеркнув важность события для всего тюркского мира.

Директор Центра институционального анализа и реформ НАО "Казахстанский институт общественного развития", эксперт-международник Риззат Тасым отметил, что Организация тюркских государств, прежде всего, не является конфронтационной структурой, а, напротив, выступает консолидирующей платформой, основанной на общих исторических, духовных и культурных корнях.

"Сегодня перед организацией стоит задача укрепления этой платформы в экономической и социальной плоскостях. В первую очередь необходимо подчеркнуть, что саммит в Туркестане прошел плодотворно, поскольку была подписана Туркестанская декларация. Главным достижением, на мой взгляд, стало то, что главы государств достигли взаимопонимания по вопросам цифрового сопряжения", – отметил эксперт по международным отношениям Риззат Тасым.

По его словам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд инициатив в этой сфере. Одной из наиболее значимых эксперт назвал идею взаимного признания электронных документов и цифровых подписей. По мнению собеседника, ускоренное решение этого вопроса позволит странам-участницам в полной мере использовать преимущества современных цифровых решений.

Кроме того, особое внимание на саммите уделили использованию технологических возможностей для укрепления и популяризации тюркской культуры.

В частности, было предложено открыть Центр тюркской цивилизации, а также создать специальную многоязычную цифровую платформу для продвижения тюркской культуры.

Также, по словам эксперта, страны ОТГ демонстрируют стремление к унификации и совместному использованию существующей инфраструктуры для реализации общих проектов. В качестве примера он привел инициативу по созданию совместного центра IT-хабов, а также сети центров искусственного интеллекта тюркских государств на базе будущего AI Research University в Астане. Ожидается, что университет станет площадкой для формирования новой экосистемы высшего образования, ориентированной на развитие искусственного интеллекта.

"Как мы видим, понимание необходимости укрепления экономической основы в этом направлении уже сформировано. Одним из инструментов поддержки станет ранее созданный инвестиционный фонд тюркских государств. Через него планируется финансирование ряда проектов, связанных с дальнейшим развитием и укреплением цифровых возможностей стран-участниц", – заключил спикер.

В Туркестане завершился неформальный саммит Организации тюркских государств. По его итогам главный эксперт отдела азиатских исследований КИСИ Әлишер Тастенов также проанализировал темы, поднятые главами этих государств в ходе мероприятия.