#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.17
547.47
6.42
События

Обозначил новое измерение сотрудничества – эксперт о прошедшем неформальном саммите ОТГ

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 19:01 Фото: pixabay
В Туркестане завершился неформальный саммит Организации тюркских государств. По его итогам главный эксперт отдела азиатских исследований КИСИ Әлишер Тастенов проанализировал темы, поднятые главами этих государств в ходе мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Так, по мнению Әлишера Тастенова, прошедший неформальный саммит ОТГ обозначил новое измерение сотрудничества стран тюркского мира.

"Прежде всего, это цифровизация и внедрение ИИ в экономические процессы взаимодействия. Данный тренд быстро ворвался в повестку международного сотрудничества, став одним из ключевых. В частности, следует отметить инициативу Касым-Жомарта Токаева по созданию сети центров искусственного интеллекта тюркских стран. По сути, речь идет не только о технологическом обмене, но и о формировании долгосрочной инфраструктуры совместного развития. В современных условиях искусственный интеллект становится фактором конкурентоспособности государств, влияя на промышленность, логистику, образование, финансовый сектор и систему государственного управления", – сказал эксперт.

На этом фоне, подчеркнул он, страны ОТГ стремятся не оставаться исключительно потребителями технологий, а постепенно формировать собственное цифровое пространство и региональные компетенции.

Вдобавок цифровая повестка тесно связана с вопросами транспортно-логистической взаимосвязанности, поскольку развитие среднего коридора, электронной торговли, интеллектуальных таможенных систем требует синхронизации технологических решений между странами ОТГ, подытожил спикер.

Отметим, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил открыть совместный центр IT-хабов государств-членов Тюркского совета и присвоить наименование Turkic AI. Совместный хаб, который можно было бы разместить в центре Alem.ai, по его словам, будет способствовать продвижению общих интересов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Казахстанский институт общественного развития», эксперт-международник
19:32, Сегодня
Саммит ОТГ в Туркестане: тюркские страны делают ставку на ИИ и цифровое будущее
самолет, Токаев, машина
12:15, Сегодня
Токаев прибыл в Туркестан для участия в неформальном саммите ОТГ
Садыр Жапаров прилетел в Астану на саммит ОТГ
17:10, 02 ноября 2023
Садыр Жапаров прибыл в Астану на саммит ОТГ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ktf.kz
20:07, Сегодня
Казахстан уступил Китаю в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Фото: WTA
19:35, Сегодня
Обидчица Рыбакиной Свитолина поделилась ожиданиями от финала "тысячника" в Риме
Фото: UFC
19:12, Сегодня
Шон О'Мэлли жёстко раскритиковал форму для турнира UFC в Белом доме
Фото: НОК РК
18:59, Сегодня
Жибек Куламбаева не смогла выйти в финал турнира в Италии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: