Обозначил новое измерение сотрудничества – эксперт о прошедшем неформальном саммите ОТГ

В Туркестане завершился неформальный саммит Организации тюркских государств. По его итогам главный эксперт отдела азиатских исследований КИСИ Әлишер Тастенов проанализировал темы, поднятые главами этих государств в ходе мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Так, по мнению Әлишера Тастенова, прошедший неформальный саммит ОТГ обозначил новое измерение сотрудничества стран тюркского мира.

"Прежде всего, это цифровизация и внедрение ИИ в экономические процессы взаимодействия. Данный тренд быстро ворвался в повестку международного сотрудничества, став одним из ключевых. В частности, следует отметить инициативу Касым-Жомарта Токаева по созданию сети центров искусственного интеллекта тюркских стран. По сути, речь идет не только о технологическом обмене, но и о формировании долгосрочной инфраструктуры совместного развития. В современных условиях искусственный интеллект становится фактором конкурентоспособности государств, влияя на промышленность, логистику, образование, финансовый сектор и систему государственного управления", – сказал эксперт.

На этом фоне, подчеркнул он, страны ОТГ стремятся не оставаться исключительно потребителями технологий, а постепенно формировать собственное цифровое пространство и региональные компетенции.

Вдобавок цифровая повестка тесно связана с вопросами транспортно-логистической взаимосвязанности, поскольку развитие среднего коридора, электронной торговли, интеллектуальных таможенных систем требует синхронизации технологических решений между странами ОТГ, подытожил спикер.

Отметим, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил открыть совместный центр IT-хабов государств-членов Тюркского совета и присвоить наименование Turkic AI. Совместный хаб, который можно было бы разместить в центре Alem.ai, по его словам, будет способствовать продвижению общих интересов.