Центр тюркской цивилизации будет создан в Туркестане

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане, рассказал, чем будет заниматься создаваемый Центр тюркской цивилизации, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, сохранение исторического и культурного наследия тюркских государств и передача его будущим поколениям – "наша общая обязанность, можно сказать, наш долг".





"Поэтому мною, учитывая роль Туркестана в нашей духовности, принято решение о создании в этом городе Центра тюркской цивилизации. В этом центре будут обеспечены условия для проведения братскими странами совместных научных исследований, реализации культурных проектов и образовательных программ. Также он будет способствовать укреплению нашего гуманитарного сотрудничества", – сказал Токаев.

Он считает, что для эффективной организации деятельности Центра следует использовать научно-академический потенциал Международного казахско-турецкого университета имени Яссауи. Этому университету будет оказана необходимая финансовая и иная поддержка.

"Мы все только что стали свидетелями церемонии закладки фундамента Центра тюркской цивилизации. Искренне благодарю вас за поддержку этой инициативы. Кроме того, мы планируем создать в Астане специальный центр, посвященный популяризации Степной цивилизации, в котором будут широко пропагандироваться история и культура степных народов. Призываю государства – члены Организации и всех наших братьев поддержать этот проект и принять в нем активное участие", – сказал президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня Туркестан – это удивительный город, сочетающий в себе дух старины и современные инновации.

