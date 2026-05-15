#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
474.04
555.01
6.45
События

Центр тюркской цивилизации будет создан в Туркестане

Туркестан, город Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 17:31 Фото: primeminister.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане, рассказал, чем будет заниматься создаваемый Центр тюркской цивилизации, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, сохранение исторического и культурного наследия тюркских государств и передача его будущим поколениям – "наша общая обязанность, можно сказать, наш долг".


"Поэтому мною, учитывая роль Туркестана в нашей духовности, принято решение о создании в этом городе Центра тюркской цивилизации. В этом центре будут обеспечены условия для проведения братскими странами совместных научных исследований, реализации культурных проектов и образовательных программ. Также он будет способствовать укреплению нашего гуманитарного сотрудничества", – сказал Токаев.

Он считает, что для эффективной организации деятельности Центра следует использовать научно-академический потенциал Международного казахско-турецкого университета имени Яссауи. Этому университету будет оказана необходимая финансовая и иная поддержка.

"Мы все только что стали свидетелями церемонии закладки фундамента Центра тюркской цивилизации. Искренне благодарю вас за поддержку этой инициативы. Кроме того, мы планируем создать в Астане специальный центр, посвященный популяризации Степной цивилизации, в котором будут широко пропагандироваться история и культура степных народов. Призываю государства – члены Организации и всех наших братьев поддержать этот проект и принять в нем активное участие", – сказал президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня Туркестан – это удивительный город, сочетающий в себе дух старины и современные инновации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Туркестан, саммит, Касым-Жомарт Токаев
17:32, Сегодня
Токаев предложил создать общую терминологическую базу тюркских языков
саммит ОТГ
17:23, Сегодня
"Единство тюркских государств приобретает особое значение": Токаев сделал заявление о глобальной ситуации
Неформальный саммит ОТГ
17:25, Сегодня
Токаев предложил создать Совет по кибербезопасности ОТГ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
18:11, Сегодня
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
Илия Топурия
17:54, Сегодня
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в &quot;Шахтёре&quot;
17:37, Сегодня
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
Медет Жээналиев
17:28, Сегодня
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: