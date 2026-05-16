Экскурсия в тюрьму: последствия нарушения закона продемонстрировали трудным подросткам в области Абай

Участниками мероприятия стали школьники и студенты колледжей, состоящие на учете в органах внутренних дел, подростки с девиантным поведением, а также дети из "группы риска", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовано прокуратурой области совместно с акиматом и департаментами полиции и уголовно-исполнительной системы.

Также на профилактическом посещении несовершеннолетними учреждения №19 уголовно-исполнительной системы присутствовали психологи.

"Целью встречи стало формирование у подростков осознанного отношения к закону и понимания последствий противоправных поступков. В ходе посещения участникам наглядно продемонстрированы условия содержания осужденных, что позволило увидеть жизнь в местах лишения свободы. Особое впечатление на подростков произвела встреча с осужденными, которые рассказали о допущенных ошибках, утраченных возможностях и призвали не повторять их путь", – рассказали в прокуратуре области Абай.

Там подчеркнули, что проведенное мероприятие стало частью системной профилактической работы, направленной на предупреждение правонарушений среди молодежи и формирование правосознания подрастающего поколения.

Отметим, что в начале марта текущего года в Семее подростка-скинхеда осудили за разжигание межнациональной розни. По информации суда области Абай, в феврале 2025 года несовершеннолетний последователь расистского движения "скинхеды" создал в Telegram чат под названием "Skinheads industries-Semey".