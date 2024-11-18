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В Актобе подростки стали жертвами старшекурсника

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 08:38 Фото: Zakon.kz
Два подростка попались на хитрую уловку студента четвертого курса автомобильно-дорожного колледжа, сообщает Zakon.kz.

Как передает газета "Диапазон", после поступившего телефонного сообщения подростки думали, что идут в гости к девочке Даше. Однако оказались на съемной квартире студента-грабителя по ул. Тургенева, где, применив к ним физическую силу, он выманил у них почти 30 тыс. тенге.

По итогам происшествия студент оказался на скамье подсудимых. Потерпевшие его простили, ущерб им он возместил, но от приговора его это не спасло. Суд назначил ему наказание за грабеж три года ограничения свободы.

"Наказание он будет отбывать на свободе, но с некоторыми ограничениями, ему запрещено в течение этого срока посещать увеселительные заведения, а после учебы или работы он должен быть дома", – говорится в публикации.

А в Актау родители детей, которые толпой избили своего сверстника в школе №24, извинились перед пострадавшим.

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Актобе Актюбинская область 2024 год Деньги Грабежи Подростки Студенты
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