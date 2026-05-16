В Караганде начали строить новый экопарк

Фото: акимат Карагандинской области

В Караганде начали создавать новый экопарк – одну из крупнейших зеленых зон города. Он будет расположен между Майкудуком и Юго-Востоком. Под экопарк отвели 200 гектаров. Стартом стала посадка деревьев, сообщает Zakon.kz.

В рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" высадили тысячу деревьев – дубы, яблони, сосны и карагачи и заложили символический камень в основание будущего парка. Фото: акимат Карагандинской области Фото: акимат Карагандинской области В массовом мероприятии приняли участие молодежь, волонтеры, общественники и депутаты. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил, что подобные проекты напрямую влияют на качество жизни горожан. Фото: акимат Карагандинской области "Мы открываем в Караганде новый экопарк. Это хорошая инициатива. Территория большая, новый микрорайон рядом строится и спортивный кластер. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что бережное отношение к природе должно стать частью повседневной культуры каждого жителя. Сегодня эти принципы реализуются в рамках программы "Таза Қазақстан", объединяющей тысячи людей по всей стране. Экопарк – это уже не просто место отдыха, а часть современной городской среды, которая влияет на экологию и качество жизни людей. Каждое новое дерево – вклад в чистый воздух и будущее Караганды. Комфортный и чистый город начинается с отношения к своему двору, улице и окружающей среде. Призываю жителей и бизнес активно участвовать в озеленении!" – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев. Житель Караганды Магомед Зауров рассказал, что с детства проводил время у озер будущего экопарка. Фото: акимат Карагандинской области "Для меня Караганда – лучший город в Казахстане. Мы здесь купались, ловили рыбу. Хочется, чтобы теперь это место стало еще красивее и все деревья прижились на радость жителям и гостям города", – поделился он. По словам волонтера Жанарай Санақбай, молодежь активно поддерживает экологические инициативы. Фото: акимат Карагандинской области "Я занимаюсь волонтерством уже семь лет. Мы постоянно участвуем в экологических акциях и посадках деревьев. Создание такого парка – отличная идея для будущего города и молодежи", – считает она. Создание экопарка станет частью развития нового района Караганды. Здесь уже строят объездную дорогу между Юго-Востоком и Майкудуком. В перспективе здесь появятся прогулочные аллеи, спортивные площадки, велодорожки и зоны отдыха для жителей всех возрастов. В парке не планируют коммерцию – его хотят сохранить местом для прогулок, семейного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Фото: акимат Карагандинской области Кроме того, в районе планируют создать крупный спортивный кластер на площади 72 гектара.

Проект включает универсальную арену, Ледовый дворец, легкоатлетический манеж, стадион категории UEFA на 12 тысяч зрителей и уже начато строительство Академию футбола.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: