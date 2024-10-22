В Шымкенте началось строительство Экопарка на месте бывшего мусорного полигона

В Шымкенте стартовало строительство Экопарка на территории бывшего мусорного полигона в микрорайоне Достык Абайского района. По поручению акима города Габита Сыздыкбекова здесь создадут зеленую зону площадью 45 гектаров, из которых 38,6 гектаров отведут под озеленение.

Минимум искусственного — максимум природы

Парк возводится с акцентом на использование натуральных материалов. Исключение составляют только велосипедные дорожки, которые впишут в природный ландшафт. В строительстве применяют дерево и камень, а трубы для вывода углекислого газа будут аккуратно интегрированы, не нарушая комфорт посетителей.

Активные зоны и прогулочные маршруты

Экопарк предложит девять зон для активного отдыха — от детских площадок до спортивных объектов. Вдоль 10-километрового маршрута для прогулок высадят более 4000 лиственных деревьев, создавая атмосферу природного оазиса в городской среде.

Преобразование: от полигона к экозоне

Для безопасного использования территории поверх отходов уложат слой почвы толщиной 1,5 метра, обогащенный органическими удобрениями. Трубы для отвода углекислого газа предотвратят его накопление, обеспечивая здоровую среду для отдыха.

Инвестиции и сроки реализации

Инвестиции в проект составили 5 млрд тенге. Генеральный спонсор проекта — Hexo Foundation. Окончание строительства планируется на конец 2025 года, и все работы ведутся исключительно в рамках социальной ответственности бизнеса.

Фото: акимат города Шымкент

Текущий статус

С весны этого года на полигоне проведены масштабные подготовительные работы: уложено 250 000 кубометров грунта, пробурены пять скважин глубиной 120 метров, установлено 500 метров ограждения из запланированных 3000.

На встрече с журналистами обсуждалось название парка. Спонсоры предложили вариант Silk Way, однако участники поддержали другое решение.

"Давайте спросим у журналистов, какое название лучше?" — предложил Габит Сыздыкбеков.

"Ecopark!" — дружно ответили представители прессы. Аким поддержал их выбор:

"Использование экологичных материалов — ключевое условие, чтобы проект соответствовал названию и концепции".

Сыздыкбеков выразил уверенность, что Экопарк станет не только экологическим проектом, но и подарит жителям Шымкента место для отдыха и активного досуга.