В Шымкенте началось строительство Экопарка на месте бывшего мусорного полигона
Минимум искусственного — максимум природы
Парк возводится с акцентом на использование натуральных материалов. Исключение составляют только велосипедные дорожки, которые впишут в природный ландшафт. В строительстве применяют дерево и камень, а трубы для вывода углекислого газа будут аккуратно интегрированы, не нарушая комфорт посетителей.
Активные зоны и прогулочные маршруты
Экопарк предложит девять зон для активного отдыха — от детских площадок до спортивных объектов. Вдоль 10-километрового маршрута для прогулок высадят более 4000 лиственных деревьев, создавая атмосферу природного оазиса в городской среде.
Преобразование: от полигона к экозоне
Для безопасного использования территории поверх отходов уложат слой почвы толщиной 1,5 метра, обогащенный органическими удобрениями. Трубы для отвода углекислого газа предотвратят его накопление, обеспечивая здоровую среду для отдыха.
Инвестиции и сроки реализации
Инвестиции в проект составили 5 млрд тенге. Генеральный спонсор проекта — Hexo Foundation. Окончание строительства планируется на конец 2025 года, и все работы ведутся исключительно в рамках социальной ответственности бизнеса.
Фото: акимат города Шымкент
Текущий статус
С весны этого года на полигоне проведены масштабные подготовительные работы: уложено 250 000 кубометров грунта, пробурены пять скважин глубиной 120 метров, установлено 500 метров ограждения из запланированных 3000.
На встрече с журналистами обсуждалось название парка. Спонсоры предложили вариант Silk Way, однако участники поддержали другое решение.
"Давайте спросим у журналистов, какое название лучше?" — предложил Габит Сыздыкбеков.
"Ecopark!" — дружно ответили представители прессы. Аким поддержал их выбор:
"Использование экологичных материалов — ключевое условие, чтобы проект соответствовал названию и концепции".
Сыздыкбеков выразил уверенность, что Экопарк станет не только экологическим проектом, но и подарит жителям Шымкента место для отдыха и активного досуга.
Фото: акимат города Шымкент