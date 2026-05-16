Опубликовано штормовое предупреждение на 17 мая

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 17 мая 2026 года. Синоптики предупредили о непогоде в 16 областях Казахстана в воскресенье, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, утром и днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, восточный, утром и днем порывы 15-20, на западе, севере, юге области временами 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Жезказган ожидается ветер северо-восточный, восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, в центре области сильный дождь. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Актау временами ожидаются дождь, гроза.

Ночью на западе Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. На севере, востоке, юге области пыльная буря. Ветер восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Атырау ожидается пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-18 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкорган ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на востоке области небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, юго-востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем на западе, юго-западе области 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на западе, юге, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе, севере, в центре, горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Шымкент ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В городе Туркестан ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Тараз ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 15-20, на юге, в центре области временами 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актобе ожидается ветер восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодар сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, на севере, западе области порывы 18 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность.

В центре, на севере, юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с, днем в центре области 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В городе Кызылорда временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 17 мая.