Токаев призвал страны Центральной Азии объединиться против угроз

На встрече с министрами внутренних дел и общественной безопасности стран формата "Центральная Азия – Китай" Касым-Жомарт Токаев отметил, что укрепление и развитие экономического сотрудничества стран региона тесно связаны с вопросами безопасности, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, Транскаспийский международный транспортный маршрут становится стратегическим элементом евразийской логистики.

"Его значимость кратно возрастает в условиях трансформации глобальных торговых цепочек и роста геополитической напряженности. Между тем наращивание грузопотоков сопряжено с определенными рисками. Речь идет о транснациональной преступности: перевозке контрабанды, наркотиков, оружия", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на необходимость реализации имеющегося потенциала формата "Центральная Азия – Китай" для выстраивания эффективной системы региональной безопасности.

"Министерства внутренних дел, на мой взгляд, должны усилить сотрудничество друг с другом, делиться информацией друг с другом по самым чувствительным вопросам, касающимся безопасности и общественного порядка. Это полностью соответствует потребностям и чаяниям наших народов. Они требуют от руководителей своих государств принять самые срочные, самые эффективные меры, для того чтобы навести порядок и создать благоприятные условия для нормальной, безопасной жизни, чтобы наши дети чувствовали себя в безопасности, и граждане могли бы с уверенностью сказать, что руководители наших стран, министры внутренних дел и других ведомств предпринимают усилия для наведения необходимого общественного порядка в соответствии с законодательством", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также заявил, что Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Китайской Народной Республикой и государствами Центральной Азии на основе взаимного доверия, добрососедства и совместной ответственности.

Участники встречи подтвердили намерение расширять практическое взаимодействие, укреплять обмен оперативной информацией, развивать профессиональные контакты и внедрять современные технологии в деятельность правоохранительных органов.

В завершение президент выразил уверенность в том, что итоги встречи придадут дополнительный импульс укреплению партнерства и взаимодействия в сфере обеспечения безопасности на пространстве Центральной Азии и Китая.

18 мая президент Касым-Жомарт Токаев принял министра общественной безопасности КНР Ван Сяохуна, министра внутренних дел Кыргызстана Улана Ниязбекова, министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода, министра внутренних дел Туркменистана Мухаммета Хыдырова и министра внутренних дел Узбекистана Азиза Ташпулатова, прибывших в Астану для участия во второй встрече профильных ведомств в формате "Центральная Азия – Китай".