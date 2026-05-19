455 гектаров сельхозземель вернули государству и включили в специальный земельный фонд Казахстана

Прокуратура Камыстинского района Костанайской области выявила неиспользование крестьянским хозяйством земельного участка площадью 455 гектаров в Аралкольском сельском округе, сообщает Zakon.kz.

Было установлено, что земельный участок, предназначенный для посева сельскохозяйственных культур, длительное время не использовался, пашня не обрабатывалась и заросла сорной растительностью.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 92 Земельного кодекса РК к случаям неиспользования земельного участка, предоставленного для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства, относится непроведение на пашне работ по обработке земельного участка под посевы сельскохозяйственных культур.

В итоге по акту прокурорского надзора нарушения земельного законодательства устранены.

"Решением Камыстинского районного суда земельный участок кадастровой стоимостью 10 млн тенге принудительно изъят в государственную собственность". Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

Также известно, что возвращенный земельный участок включен в специальный земельный фонд района и будет перераспределен гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с земельным законодательством.

