455 гектаров сельхозземель вернули государству и включили в специальный земельный фонд Казахстана
Было установлено, что земельный участок, предназначенный для посева сельскохозяйственных культур, длительное время не использовался, пашня не обрабатывалась и заросла сорной растительностью.
В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 92 Земельного кодекса РК к случаям неиспользования земельного участка, предоставленного для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства, относится непроведение на пашне работ по обработке земельного участка под посевы сельскохозяйственных культур.
В итоге по акту прокурорского надзора нарушения земельного законодательства устранены.
"Решением Камыстинского районного суда земельный участок кадастровой стоимостью 10 млн тенге принудительно изъят в государственную собственность".Пресс-служба прокуратуры Костанайской области
Также известно, что возвращенный земельный участок включен в специальный земельный фонд района и будет перераспределен гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с земельным законодательством.
