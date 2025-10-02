В новом городе Алатау государству вернули земельные участки

Прокуратура города Алатау вернула в госсобственность незаконно выведенные земельные участки, сообщает Zakon.kz.

Угодья, стоимостью в несколько миллиардов тенге, предоставляли незаконно, а часть из них длительное время простаивала, передает пресс-служба прокуратуры Алматинской области. Специалистам удалось выявить манипуляции с координатами земель.

"Отдельные участки неправомерно перемещались с Караойского сельского округа в Байсеркенский. По искам прокурора они возвращены в государственный фонд. Общая площадь составила 66,5 га, а кадастровая стоимость 1,8 млрд тенге", – говорится в сообщении.

По данным прокуроров, сейчас в суде рассматривается еще одно такое дело об участке площадью 3,4 га и стоимостью 96,9 млн тенге. Также прокуратурой выявлен 21 земельный участок общей площадью 236 га, с кадастровой стоимостью 5 млрд тенге.

Эти участки были предоставлены незаконно, а часть длительное время не использовались по целевому назначению. В настоящее время по ним в суд поданы иски о возврате их в государственную собственность, – уточнили в прокуратуре Алматинской области.

В прокуратуре также предупредили, что работа в сфере применения земельного законодательства находится у них на постоянном контроле.

Также стало известно, что в Туркестанской области учителя получали зарплату за фиктивные уроки.