Токаев отметил роль российских ученых в изучении Золотой Орды

Выступая 19 мая 2026 года на международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность", Касым-Жомарт Токаев отметил, что Летопись Золотой Орды – это общая история человечества, сообщает Zakon.kz.

По его словам, важно, что этот симпозиум объединил разные исследовательские школы, специализирующиеся на истории Золотой Орды и истории Великой степи.

"Здесь можно по справедливости отметить роль российских ученых, которые многие годы плодотворно занимаются изучением этой большой темы, сумели сформировать массив научных работ, дающих обширные знания о Золотой Орде", – указал президент.

В то же время, добавил Токаев, тема Золотой Орды вышла за пределы одного государства, привлекла к себе внимание исследователей Китая, Монголии, США, Индии, Пакистана, Японии, Кыргызстана, Узбекистана, Египта, целого ряда европейских стран и, можно сказать, эта тема уверенно шагает по земному шару.

"В конечном счете, летопись Золотой Орды – это общая история человечества. Уверен, что сегодняшний уникальный симпозиум придаст новый импульс систематическому изучению всемирного наследия. Присутствующие здесь ученые и эксперты вносят значительный вклад в достижение этой высокой цели. Искренне верю, что ваш труд принесет весомые плоды, которые обогатят нашу общую историю и науку", – резюмировал глава государства.

В своем выступлении он также выразил искреннюю признательность всем гостям, прибывшим в Астану для участия в мероприятии.