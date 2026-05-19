События

Касым-Жомарт Токаев: История Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 14:37 Фото: akorda.kz
19 мая 2026 года в Астане стартовал международный симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии принимают участие делегации из более чем 20 стран мира. В их числе историки-медиевисты, археологи, востоковеды, тюркологи, монголоведы, нумизматы, эпиграфисты, политологи, культурологи, искусствоведы, дипломаты и представители международных организаций.

На открытии симпозиума выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он поприветствовал участников.

"Хотел бы прежде всего выразить искреннюю признательность всем гостям, прибывшим в Астану для участия в сегодняшнем мероприятии. Также хочу поблагодарить только что выступивших спикеров – известных ученых и представителей авторитетных международных организаций за их содержательные доклады. Сегодня ни один историк не ставит под сомнение мощь Золотой Орды – империи, правившей в Великой степи и занимавшей бескрайние просторы Евразии. Это – исторический факт. Империя, соединявшая Запад и Восток и оказавшая значительное влияние на развитие различных цивилизаций и формирование государств, была крупнейшей политической структурой, что также неопровержимо. Именно поэтому история Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований. Данная тема по-прежнему остается актуальной в наши дни и, на мой взгляд, никогда не утратит своей значимости", – сказал Токаев.

Он также выразил благодарность руководству ЮНЕСКО за поддержку инициатив Казахстана.

"Основная задача симпозиума, который продлится несколько дней, – укрепление связей с мировым научным сообществом для систематического и всестороннего комплексного анализа данного вопроса. В этой связи хотел бы выразить огромную благодарность руководству ЮНЕСКО за поддержку инициативы нашей страны. Выражаю признательность бывшему генеральному директору ЮНЕСКО г-же Одрэ Азуле, которая присутствует на сегодняшнем форуме. Мы высоко ценим ваш значительный вклад в укрепление партнерства между Казахстаном и ЮНЕСКО. Проведение данного мероприятия под эгидой столь авторитетной международной организации подчеркивает глобальную историческую значимость наследия Золотой Орды", – сказал президент.

Он отметил, что также в симпозиуме участвует делегация во главе с высоким представителем ЮНЕСКО, директором Центра всемирного наследия г-ном Лазаром Элунду Ассомо.

"Благодаря поддержке Организации наша страна реализовала множество важных инициатив. Наглядным результатом этого сотрудничества стало включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО таких знаковых объектов, как мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, петроглифы Тамгалы, а также ряд древних городищ. Также была проделана масштабная работа по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия Казахстана. Например, важным событием 2025 года стало международное признание уникальной рукописи "Генеалогия ханов". Этот ценный документ содержит сведения о правителях страны, охватывая в том числе период Золотой Орды. Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего партнерства, которое отвечает нашим общим интересам и имеет большое значение", – добавил президент.

В своем выступлении он также отметил роль российских ученых в изучении Золотой Орды.

