Политика

Президент предложил вывести изучение Золотой Орды на глобальный уровень

Люди на встрече, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 15:26 Фото: akorda.kz
Сегодня, 19 мая 2026 года, на международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность" президент Касым-Жомарт Токаев уверенно заявил, что наследие Золотой Орды безгранично, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, Казахстан предпринимает системные усилия для того, чтобы адаптировать и модернизировать это колоссальное духовное и историческое достояние применительно к XXI веку.

"По моей инициативе в Казахстане было создано первое специализированное научное учреждение – Институт изучения Улуса Джучи. В готовящейся к изданию академической истории Казахстана впервые отдельный том будет посвящен Золотой Орде. Для популяризации историко-культурного достояния Улуса Джучи снимаются фильмы, выпускаются книги, возводятся памятники, ставятся спектакли, проводятся выставки. Но для настоящего прорыва во всестороннем изучении и продвижении исторического феномена Золотой Орды нужно выйти на принципиально новый, глобальный уровень".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент предложил запустить масштабный издательский проект по Золотой Орде.

"Недавно в Туркестане на саммите Организации тюркских государств я предложил создать Центр, посвященный популяризации степной цивилизации. Параллельно необходимо запустить масштабный издательский проект с привлечением зарубежных специалистов по Золотой Орде. Важно, чтобы академические исследования стали надежной базой для реализации различных проектов в креативной индустрии и медиасфере. В эпоху глобализации, тотальной цифровизации и искусственного интеллекта особую актуальность приобретает новое прочтение концепции номадизма, которая сейчас ярко воплощается в созидательном потенциале и невероятной пассионарности "цифровых кочевников".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства убежден, что комплексное изучение традиций степной государственности, основанной на справедливости, открытости, диалоге культур, будет содействовать долгосрочному прогрессу всей Центральной Евразии.

Токаев связал происхождение слова "деньги" с Золотой Ордой

Немного ранее Токаев раскрыл, без чего невозможно понять феномен Золотой Орды.

Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
