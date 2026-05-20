Когда начнется строительство LRT в Алматы, сообщили в акимате

Алматинские чиновники рассказали о подготовке к строительству первой линии LRT. Технико-экономическое обоснование проекта уже завершено, теперь оно проходит государственную экспертизу, сообщает Zakon.kz.

Городские власти Алматы рассматривают LRT как один из ключевых элементов новой транспортной системы.

Первая линия легкорельсового транспорта протяженностью 18,3 километра пройдет по улице Толе би, далее по проспекту Абылай хана до вокзала "Алматы-2", а также по улице Момышулы до индустриальной зоны в Алатауском районе.

Об этом рассказал 20 мая 2026 года на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Ержан Диханбаев.

Проект включает не только саму линию, но и строительство депо. Ожидается, что заключение государственной экспертизы будет готово летом 2026 года.

"По данному проекту технико-экономическое обоснование сейчас закончено и находится в госэкспертизе. Выход ожидается в июле текущего года. Сейчас ведутся подготовительные работы, то есть демонтаж старых рельсов, подготовка площадки и усиление инженерных сетей. Активная фаза строительства начнется после выхода с экспертизы проекта. 18 километров, насколько я помню, линия проходит по Абылай хана, выходит из "Алматы-2", идет по Толе би и вниз по Момышулы, до индустриальной зоны спускается. Депо находится в индустриальной зоне. Вот такая ситуация по проекту LRT на сегодняшний день", – пояснил руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Ержан Диханбаев.

