Президент обратился к работникам культуры и искусства

21 мая 2026 года глава государства выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент поздравил участников торжественного мероприятия с Днем работников культуры и искусства.

Этот праздник, по его словам, имеет особое значение для нашей страны.

"Мы все прекрасно знаем, что культура – это основа национальной идентичности и духовности нашего народа. Несомненно, государство, сумевшее сохранить свое культурное и духовное достояние, неизменно будет пользоваться высоким авторитетом. Вы неустанно работаете во имя этой благородной цели, наше общество высоко ценит этот труд. В день вашего профессионального праздника выражаю искреннюю благодарность всем работникам сферы культуры и искусства нашей страны! Наш народ глубоко чувствует духовную ценность искусства и искренне чтит талантливых людей. Мы всегда оказываем должное уважение обладателям уникального дара. Наш народ всегда почитал вас, руководствуясь мудростью: "Өнердің өрісі кең". Сегодняшняя встреча – яркое тому подтверждение. Безусловно, в стране с богатой духовностью граждане будут обладать прогрессивным мышлением, а ее будущее – светлым", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня в Казахстане осуществляются масштабные преобразования.

"Это не просто изменения, а глубокие, комплексные и системные реформы, имеющие значение для будущего всей страны. Наша цель – превратить нашу Родину в сильное, передовое государство, а также создать условия для талантливой, патриотичной, энергичной и просвещенной молодежи. В марте мы всей страной поддержали конституционную реформу. В этом важном деле также приняли активное участие работники сферы культуры и деятели искусства. ​В ходе этой политической кампании наш народ, искренне веря в светлое будущее страны, сделал свой исторический выбор. Таким образом, мы обрели новую Конституцию. Безусловно, это стало важным решением, определяющим будущее Казахстана. ​Основной закон – это незыблемый гарант независимости и государственности страны, главный ориентир для нашего народа. В Конституции нашли четкое отражение интересы, цели, идеалы и чаяния нашей нации. Согласно Основному закону, защита суверенитета страны, территориальной целостности, прав и свобод граждан считаются незыблемыми принципами", – констатировал президент.

Глава государства отметил, что Конституция содержит важную норму о сохранении историко-культурного наследия.

"Теперь поддержка сферы культуры – это конституционная обязанность государства. В настоящее время в данном направлении ведется масштабная работа. Как глава государства, я уделяю особое внимание улучшению социального положения работников этой сферы, преданно служащих на благо духовного развития страны. Например, за последние 5 лет их заработная плата увеличилась в 2 раза. Начиная с текущего года размер государственных стипендий, выплачиваемых деятелям искусства, вырастет в 2 раза. Только за прошлый год в стране был построен 61 объект культуры, проведены ремонтные работы в более чем 250 учреждениях. В 2025 году Указом президента сразу трем музеям был присвоен статус "Национальный". Эта работа продолжится и в нынешнем году. Считаю, что следует присвоить статус "Национальный" Государственному Академическому русскому театру драмы имени Максима Горького и Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, а областному казахскому музыкально-драматическому театру имени Сабита Муканова – статус "Академический". Данные творческие коллективы вносят неоценимый вклад в обогащение культурного наследия страны", – сказал он.

Он также объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя.