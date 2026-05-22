#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
События

Социальные проекты меняют СКО: в Петропавловске появится первый центр инклюзивного спорта

первый центр инклюзивного спорта в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 18:52 Фото: фонд "Самрук-Қазына"
В СКО расширяется социальная инфраструктура для людей с особыми потребностями. В Петропавловске дан старт строительству первого в регионе Центра инклюзивного спорта. Новый объект появится при поддержке фонда "Самрук-Қазына", сообщает Zakon.kz.

Открыть такие центры во всех регионах страны ранее поручил глава государства, подчеркнув, что подобные объекты должны быть доступны не только в столице, но и в каждой области. Для СКО проект станет важным шагом в создании доступной среды и равных возможностей для спортсменов, параспортсменов и детей с особыми потребностями.

22 мая в Петропавловске в рамках 20-летия фонда "Самрук-Қазына" с участием заместителя акима области Жусупа Жумагулова заложили капсулу под строительство Центра инклюзивного спорта.

первый центр инклюзивного спорта в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 18:52

Фото: Фонд "Самрук-Қазына"

Для североказахстанских параспортсменов появление такого объекта имеет особое значение. Чингиз Ризабек в спорте уже 10 лет. Кандидат в мастера спорта по дзюдо имеет нарушение слуха и хорошо знает, насколько важна доступная инфраструктура.

"Новый спортивный объект – это новые возможности. Будет оборудование для занятий сурдоспортом, и у нового поколения спортсменов появятся большие возможности для достойных выступлений и новых побед", – сказал спортсмен Чингиз Ризабек.
первый центр инклюзивного спорта в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 18:52

Фото: Фонд "Самрук-Қазына"

На площади свыше 3,5 тыс. кв. м разместят тренажерный и универсальный спортивный залы, залы единоборств, бассейн на четыре дорожки, а также современное спортивное оборудование.

"На сегодня Фондом открыто 19 спортивных комплексов. В этом году мы дали старт строительству 11 объектов, включая центры инклюзивного спорта. Благодаря нашим проектам около 400 инклюзивных спортсменов стали чемпионами РК, а свыше 15 параспортсменов – призерами международных соревнований. Поэтому одна из основных ценностей и задач Фонда "Самрук-Қазына" – создавать равные возможности для детей с особыми потребностями и параспортсменов", – отметил управляющий директор АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов.
первый центр инклюзивного спорта в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 18:52

Фото: Фонд "Самрук-Қазына"

В регионе уже реализуются и другие социальные проекты через Samruk-Kazyna Trust – единого оператора благотворительности фонда. В Петропавловске в Qyzyljar Creative Center люди с инвалидностью могут развивать творческий потенциал. Также два года действует Центр раннего вмешательства "Қамқорлық". Здесь бесплатную реабилитацию проходят дети до трех лет с неврологическими заболеваниями. За это время помощь получили более 700 детей.

первый центр инклюзивного спорта в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 18:52

Фото: Фонд "Самрук-Қазына"

Поддержка Фонда "Самрук-Қазына" в СКО охватывает разные направления. В Айыртауском районе за счет Фонда действует многофункциональный спортивный комплекс для 500 детей. В целом за последние 10 лет Фонд поддержал в области реализацию девяти социальных проектов на сумму более 5 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, Центр инклюзивного спорта, Астана
20:05, 24 декабря 2025
Токаев ознакомился с работой первого в Казахстане Центра инклюзивного спорта
Параспорт
16:08, 24 декабря 2025
BI Group завершила строительство Центра инклюзивного спорта в Астане
проект нового спортцентра в Кокшетау
16:22, 22 апреля 2026
От паралимпийского волейбола до арт-терапии: в Кокшетау появится уникальный хаб для особенных людей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:15, Сегодня
"Барыс" продлил контракт с самым результативным защитником команды Уолшем
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:59, Сегодня
"Тараз" обыграл "Арыс" в матче Первой лиги
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
18:50, Сегодня
"Астана" одержала разгромную победу над "Улытау" в матче КПЛ
Фото: instagram/kerey_khan03
18:26, Сегодня
Жена Шавката Рахмонова заявила, что боец отказался от своего новорождённого ребёнка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: