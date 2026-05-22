Социальные проекты меняют СКО: в Петропавловске появится первый центр инклюзивного спорта

В СКО расширяется социальная инфраструктура для людей с особыми потребностями. В Петропавловске дан старт строительству первого в регионе Центра инклюзивного спорта. Новый объект появится при поддержке фонда "Самрук-Қазына", сообщает Zakon.kz.

Открыть такие центры во всех регионах страны ранее поручил глава государства, подчеркнув, что подобные объекты должны быть доступны не только в столице, но и в каждой области. Для СКО проект станет важным шагом в создании доступной среды и равных возможностей для спортсменов, параспортсменов и детей с особыми потребностями.

22 мая в Петропавловске в рамках 20-летия фонда "Самрук-Қазына" с участием заместителя акима области Жусупа Жумагулова заложили капсулу под строительство Центра инклюзивного спорта.

Для североказахстанских параспортсменов появление такого объекта имеет особое значение. Чингиз Ризабек в спорте уже 10 лет. Кандидат в мастера спорта по дзюдо имеет нарушение слуха и хорошо знает, насколько важна доступная инфраструктура.

"Новый спортивный объект – это новые возможности. Будет оборудование для занятий сурдоспортом, и у нового поколения спортсменов появятся большие возможности для достойных выступлений и новых побед", – сказал спортсмен Чингиз Ризабек.

На площади свыше 3,5 тыс. кв. м разместят тренажерный и универсальный спортивный залы, залы единоборств, бассейн на четыре дорожки, а также современное спортивное оборудование.

"На сегодня Фондом открыто 19 спортивных комплексов. В этом году мы дали старт строительству 11 объектов, включая центры инклюзивного спорта. Благодаря нашим проектам около 400 инклюзивных спортсменов стали чемпионами РК, а свыше 15 параспортсменов – призерами международных соревнований. Поэтому одна из основных ценностей и задач Фонда "Самрук-Қазына" – создавать равные возможности для детей с особыми потребностями и параспортсменов", – отметил управляющий директор АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов.

В регионе уже реализуются и другие социальные проекты через Samruk-Kazyna Trust – единого оператора благотворительности фонда. В Петропавловске в Qyzyljar Creative Center люди с инвалидностью могут развивать творческий потенциал. Также два года действует Центр раннего вмешательства "Қамқорлық". Здесь бесплатную реабилитацию проходят дети до трех лет с неврологическими заболеваниями. За это время помощь получили более 700 детей.

Поддержка Фонда "Самрук-Қазына" в СКО охватывает разные направления. В Айыртауском районе за счет Фонда действует многофункциональный спортивный комплекс для 500 детей. В целом за последние 10 лет Фонд поддержал в области реализацию девяти социальных проектов на сумму более 5 млрд тенге.