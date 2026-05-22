В Алматы обсудили возможный возврат Family Park государству

22 мая в Алматинском городском филиале партии AMANAT состоялось заседание комиссии "Жер Аманаты", на котором рассмотрены вопросы законности использования земельного участка территории Family Park, сообщает Zakon.kz.

Поводом для рассмотрения вопроса стали многочисленные обращения жителей города, жалоб на неудовлетворительное состояние парка.

Ранее депутаты маслихата города Алматы совместно с членами Общественного совета провели выездной мониторинг территории парка. По итогам обследования были выявлены серьезные системные проблемы, включая неудовлетворительное санитарное состояние территории, изношенность инфраструктуры, вопросы к техническому состоянию и безопасности аттракционов, ненадлежащее содержание зеленых насаждений, а также отсутствие должного развития объекта на протяжении длительного времени.

Фото: AMANAT

В обсуждении приняли участие представители прокуратуры города Алматы, Департамента по управлению земельными ресурсами, Департамента полиции, Департамента по чрезвычайным ситуациям, аппарата акима Ауэзовского района, а также других уполномоченных государственных органов.

Как отметил председатель Алматинского городского филиала партии AMANAT Станислав Канкуров, ситуация вокруг Family Park давно вышла за рамки частного хозяйственного вопроса и напрямую затрагивает интересы тысяч алматинцев.

Фото: AMANAT

"Family Park – это не просто коммерческий объект, а социально значимое общественное пространство, одно из любимых мест отдыха многих жителей города. Сегодня мы видим, что парк находится в неудовлетворительном состоянии, не развивается должным образом, а обращения граждан по данной ситуации продолжают поступать. Если пользователь земельного участка не исполняет взятые на себя обязательства, не обеспечивает безопасные и комфортные условия для горожан, должны приниматься предусмотренные законом меры, вплоть до возврата объекта в государственную собственность", – подчеркнул Станислав Канкуров.

Руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами города Алматы Ержан Ташпенбетов сообщил, что в ходе проведенной проверки были выявлены нарушения в части законности предоставления земельного участка.

Фото: AMANAT

"По результатам проверки установлено, что изменение целевого назначения земельного участка и последующее заключение договора аренды были осуществлены при отсутствии надлежащего первоначального предоставления права землепользования в установленном законодательством порядке. В связи с выявленными нарушениями Департаментом выданы соответствующие предписания об устранении нарушений. В случае их неисполнения в установленный срок будет подан иск в суд об отмене постановления акимата и договора аренды земельного участка", – заявил Ержан Ташпенбетов.

Фото: AMANAT

По итогам заседания участники комиссии отметили необходимость принятия конкретных и принципиальных решений, направленных на защиту интересов жителей города, обеспечение законности и эффективного использования социально значимого земельного участка.

Партия AMANAT продолжит держать данный вопрос на контроле до принятия окончательного решения в интересах жителей Алматы.