В Алматы обсудили возможный возврат Family Park государству
Поводом для рассмотрения вопроса стали многочисленные обращения жителей города, жалоб на неудовлетворительное состояние парка.
Ранее депутаты маслихата города Алматы совместно с членами Общественного совета провели выездной мониторинг территории парка. По итогам обследования были выявлены серьезные системные проблемы, включая неудовлетворительное санитарное состояние территории, изношенность инфраструктуры, вопросы к техническому состоянию и безопасности аттракционов, ненадлежащее содержание зеленых насаждений, а также отсутствие должного развития объекта на протяжении длительного времени.
В обсуждении приняли участие представители прокуратуры города Алматы, Департамента по управлению земельными ресурсами, Департамента полиции, Департамента по чрезвычайным ситуациям, аппарата акима Ауэзовского района, а также других уполномоченных государственных органов.
Как отметил председатель Алматинского городского филиала партии AMANAT Станислав Канкуров, ситуация вокруг Family Park давно вышла за рамки частного хозяйственного вопроса и напрямую затрагивает интересы тысяч алматинцев.
"Family Park – это не просто коммерческий объект, а социально значимое общественное пространство, одно из любимых мест отдыха многих жителей города. Сегодня мы видим, что парк находится в неудовлетворительном состоянии, не развивается должным образом, а обращения граждан по данной ситуации продолжают поступать. Если пользователь земельного участка не исполняет взятые на себя обязательства, не обеспечивает безопасные и комфортные условия для горожан, должны приниматься предусмотренные законом меры, вплоть до возврата объекта в государственную собственность", – подчеркнул Станислав Канкуров.
Руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами города Алматы Ержан Ташпенбетов сообщил, что в ходе проведенной проверки были выявлены нарушения в части законности предоставления земельного участка.
"По результатам проверки установлено, что изменение целевого назначения земельного участка и последующее заключение договора аренды были осуществлены при отсутствии надлежащего первоначального предоставления права землепользования в установленном законодательством порядке. В связи с выявленными нарушениями Департаментом выданы соответствующие предписания об устранении нарушений. В случае их неисполнения в установленный срок будет подан иск в суд об отмене постановления акимата и договора аренды земельного участка", – заявил Ержан Ташпенбетов.
По итогам заседания участники комиссии отметили необходимость принятия конкретных и принципиальных решений, направленных на защиту интересов жителей города, обеспечение законности и эффективного использования социально значимого земельного участка.
Партия AMANAT продолжит держать данный вопрос на контроле до принятия окончательного решения в интересах жителей Алматы.