В Турции зафиксировали сильнейшие заморозки за последние 30 лет

В последние дни на территории некоторых районов Турции зафиксировали самые низкие температуры за последние 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы в Х. По его словам, резкое похолодание наблюдалось в разное время в течение марта–апреля, особенно серьезным оно было 10–12 апреля. Были отмечены заморозки до минус 15 градусов, снегопады и град.

"В отдельных регионах были зафиксированы самые низкие температурные показатели за последние 30 лет. В результате этих неблагоприятных погодных условий, к сожалению, мы пережили один из самых масштабных сельскохозяйственных заморозков в нашей истории после сильных заморозков 2014 года", – указал Юмаклы.

Mart ve Nisan aylarında, ama özellikle son 3 günlük dönemde (10-11-12 Nisan) hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu don, kar yağışı, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık.



Yer yer sıcaklığın -15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık… pic.twitter.com/zdp4pGDAW8 — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 12, 2025

Министр отметил, что это привело к ущербу для фермеров, которые занимаются выращиванием абрикосов, орехов, винограда, лука и картофеля, поэтому государство намерено поддержать их.

Ранее ученые заявили о том, что глобальное потепление на 20-45% уменьшит ареал обитания осетра в Каспии. Оно также приведет к сокращению площади льдов, необходимых для размножения каспийских тюленей-нерп.