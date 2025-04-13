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Мир

В Турции зафиксировали сильнейшие заморозки за последние 30 лет

мороз, погода, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 15:38 Фото: pixabay
В последние дни на территории некоторых районов Турции зафиксировали самые низкие температуры за последние 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы в Х. По его словам, резкое похолодание наблюдалось в разное время в течение марта–апреля, особенно серьезным оно было 10–12 апреля. Были отмечены заморозки до минус 15 градусов, снегопады и град.

"В отдельных регионах были зафиксированы самые низкие температурные показатели за последние 30 лет. В результате этих неблагоприятных погодных условий, к сожалению, мы пережили один из самых масштабных сельскохозяйственных заморозков в нашей истории после сильных заморозков 2014 года", – указал Юмаклы.

Министр отметил, что это привело к ущербу для фермеров, которые занимаются выращиванием абрикосов, орехов, винограда, лука и картофеля, поэтому государство намерено поддержать их.

Ранее ученые заявили о том, что глобальное потепление на 20-45% уменьшит ареал обитания осетра в Каспии. Оно также приведет к сокращению площади льдов, необходимых для размножения каспийских тюленей-нерп.

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Андрей Дюсупов
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