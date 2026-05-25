55-летняя учительница из Астаны вошла в мировую историю, протащив автобус весом 13,5 тонны

55-летняя учительница из Астаны Айгуль Ержанова протащила автобус весом 13,5 тонны и установила мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

По словам учительницы, решиться на такой шаг ей помогли тренер и его друг. Кроме того, своим поступком она хотела вдохновить выпускников.

"Я хотела поддержать ребят, которые сейчас заканчивают школу, чтобы они уверенно шли к своим целям. Если человек стремится к мечте, она обязательно сбудется". Айгуль Ержанова

По данным издания Kazinform, Ержанова в 2025 году уже устанавливала рекорд, протащив два пикапа общим весом восемь тонн на расстояние 57 метров.

Генеральный офицер регистрации мировых рекордов по странам Азии и Африки Global Best of Records Куандык Кудайбергенов подчеркивает, что подобные рекорды в мире уже фиксировались, однако среди женщин старше 50 лет попыток протащить автобус такой массы ранее зарегистрировано не было.

20 мая 2026 года российский параспортсмен Рустам Набиев стал первым в истории человеком, который поднялся на вершину Эвереста (8848 м) исключительно на одних руках.