55-летняя учительница из Астаны вошла в мировую историю, протащив автобус весом 13,5 тонны
55-летняя учительница из Астаны Айгуль Ержанова протащила автобус весом 13,5 тонны и установила мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.
По словам учительницы, решиться на такой шаг ей помогли тренер и его друг. Кроме того, своим поступком она хотела вдохновить выпускников.
"Я хотела поддержать ребят, которые сейчас заканчивают школу, чтобы они уверенно шли к своим целям. Если человек стремится к мечте, она обязательно сбудется".Айгуль Ержанова
По данным издания Kazinform, Ержанова в 2025 году уже устанавливала рекорд, протащив два пикапа общим весом восемь тонн на расстояние 57 метров.
Генеральный офицер регистрации мировых рекордов по странам Азии и Африки Global Best of Records Куандык Кудайбергенов подчеркивает, что подобные рекорды в мире уже фиксировались, однако среди женщин старше 50 лет попыток протащить автобус такой массы ранее зарегистрировано не было.
