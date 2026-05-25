В Казахстане зафиксирован рекорд по числу школьников за последние 25 лет

В Бюро национальной статистики (БНС) сегодня, 25 мая, предоставили данные по школьникам, которые в 2026 году завершают обучение, сообщает Zakon.kz.

Из статданных следует, что в стране зафиксирован рекорд по числу школьников за последние четверть века.

"В этом году учебный год оканчивают более 3,9 млн учеников. Это самый высокий показатель за последние 25 лет. Больше всего школьников обучается в Туркестанской и Алматинской областях, а также в Алматы", – подчеркнули в БНС в понедельник.

В бюро отметили, что все эти данные анализируют специалисты в сфере статистики. Они собирают и обрабатывают важную информацию о жизни страны, которая помогает принимать решения для развития Казахстана.

"Сегодня профессии, связанные со статистикой и анализом данных, становятся все более востребованными на рынке труда. Специалистов в этой сфере готовят ведущие ВУЗы страны, а Бюро активно сотрудничает с университетами Казахстана. На сегодняшний день заключено 16 меморандумов о сотрудничестве для подготовки квалифицированных специалистов. Если кто-то из выпускников еще выбирает будущую профессию, рекомендуем обратить внимание на сферу статистики и анализа данных", – заявили в БНС.

Обращаясь к выпускникам и их родителям, в бюро поздравили с одним из самых важных и трогательных событий – окончанием школы, пожелав уверенности в себе, вдохновения, успехов и счастливого будущего.

