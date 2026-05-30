События

Гастрофестиваль "Ақтөбе – тарының астанасы" познакомил гостей с богатством национальных традиций

фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 15:08 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В парке "Астана" состоялся гастрофестиваль "Ақтөбе – тарының астанасы", посвященный сохранению и популяризации традиций выращивания проса, которое занимает особое место в истории, культуре и национальной кухне казахского народа, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии принял участие аким области Асхат Шахаров, который ознакомился с выставочными площадками фестиваля, пообщался с участниками и гостями, а также подчеркнул важность сохранения национальных традиций и развития гастрономического туризма в регионе.

Масштабное мероприятие собрало жителей и гостей города, став яркой площадкой для знакомства с богатым культурным и гастрономическим наследием региона.

фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 15:08

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Особое внимание гостей привлекла выставка – ярмарка, где было представлено более пятидесяти видов блюд из тары. Участники фестиваля познакомились с разнообразием национальной кухни, приняли участие в мастер-классе по приготовлению шоколадного жента, попробовали традиционные баурсаки и чай из самовара.

фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 15:08

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Большой интерес вызвала площадка Уилского района. Здесь были представлены экспонаты, посвященные истории выращивания и переработки проса, а также продемонстрированы традиционные способы подготовки зерна. Посетители смогли узнать больше о вкладе знаменитого просовода Шыганака Берсиева в развитие сельского хозяйства Казахстана и познакомиться с особенностями национальных традиций, связанных с этой культурой.

На территории фестиваля также работала выставка изделий народных мастеров. Гости смогли увидеть авторские работы из кожи, войлока, дерева и шерсти, познакомиться с произведениями ювелирного искусства и принять участие в мастер-классах ремесленников.

фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 15:08

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Одним из ключевых событий гастрофестиваля стал круглый стол "Ақтөбе – тарының астанасы", объединивший специалистов сельскохозяйственной отрасли, агрономов, представителей общественности и экспертов. В ходе обсуждения были затронуты вопросы возрождения традиций выращивания проса, его полезных свойств, а также перспективы развития аграрного и гастрономического потенциала региона.

фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 15:08

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Гастрофестиваль стал не только праздником национальной кухни, но и важной площадкой для популяризации культурного наследия, укрепления интереса к традиционным продуктам и сохранения исторической памяти. Мероприятие еще раз подчеркнуло особую роль проса в истории и культуре казахского народа, а также значимость Актюбинской области как одного из центров развития этой уникальной культуры.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
