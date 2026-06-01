События

В Усть-Каменогорске открыли юрту национальных ценностей "Дәстүр Hub"

Фото: пресс-служба акимата ВКО
1 июня на территории Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки открыли юрту "Дәстүр Hub". Мероприятие посетил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и пообщался с юными читателями и гостями праздника, сообщает Zakon.kz.

Нурымбет Сактаганов отметил, что такие пространства важны, поскольку здесь дети привыкают к чтению, культуре, у них появляется живой интерес к знаниям. По его словам, развитие библиотек сегодня напрямую связано с задачей формирования читающей нации: книга должна оставаться доступной и понятной детям, а современные технологии могут способствовать этому.

Аким подчеркнул, что в 2026 году в стране по инициативе президента усилили внимание к развитию культуры чтения и книжного дела.

"Особенно важно, чтобы библиотеки становились современными общественными пространствами, где ребенок может читать, узнавать историю своей страны, изучать национальные традиции и одновременно пользоваться цифровыми инструментами", – отметил Нурымбет Сактаганов.
"Дәстүр Hub" знакомит посетителей с духовным наследием казахского народа, его традициями и национальными ценностями. Юрта здесь представлена не только как жилище, а как священный символ шанырака, семейного очага, единства и преемственности поколений. С древних времен она отражала мудрость, культуру и образ жизни предков. В почетной части юрты разместили тумар, шапан и щит. Эти предметы символизируют дух народа, мужество, благородство и верность заветам предков. Под шаныраком находятся книги, рядом с экспонатами – QR-коды. Сканируя их, посетители могут узнать историю каждого предмета, посмотреть мультфильмы и послушать аудиоистории – то есть каждая вещь будто сама рассказывает о себе.

Ведущие отметили, что "Дәстүр Hub" задуман как пространство, где встречаются национальные традиции и современные инновации. Киіз үй назвали символом гостеприимства, единства, достатка и благополучия. По словам организаторов, новое пространство уже успело стать любимым местом для читателей библиотеки. Право открыть юрту предоставили юным читателям – тем, ради кого и создавали этот центр. Именно дети и подростки, как подчеркнули ведущие, будут наполнять его знаниями, творчеством и вдохновением.

С поздравительным словом выступил председатель Восточно-Казахстанского филиала союза писателей Казахстана, почетный писатель Республики Казахстан Алибек Кантарбаев. После него к гостям обратился поэт, писатель, журналист, член союза журналистов Казахстана Геннадий Пуссеп.

Юрта появилась во дворе библиотеки при поддержке "Казцинка". Управляющий директор по административным вопросам компании Андрей Лазарев отметили важность всестороннего развития детей и комбинирование подходов в обучении – как цифровых инструментов, так и традиционных книг. Он подчеркнул, что библиотеки продолжают оставаться важным звеном в обучении и воспитании молодого поколения. После его выступления коллектив библиотеки и читатели поблагодарили компанию за спонсорскую помощь и поддержку – в знак признательности Андрею Лазареву вручили книгу Артема Смирного об истории города.

После официальной части гостей, родителей и читателей пригласили на экскурсию по праздничному пространству библиотеки. Для них работали сразу несколько площадок: "Алтын сақа" с казахскими национальными играми, "Читальный зал на траве" для семейного чтения и знакомства с книжной выставкой, творческие мастерские "Войлочные шарики" и "Волшебный клубок", художественная площадка "Суретшілер алаңы", интерактивная площадка и "Картонный городок".

В новом пространстве "Дәстүр Hub" национальные традиции, чтение, творчество и технологии собрали под одной крышей – шаныраком юрты.

Елена Беляева
Елена Беляева
