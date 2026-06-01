Рекордное размещение: Казахстан вышел на рынок Китая с облигациями

1 июня на Бирже AIX состоялась торжественная церемония листинга дебютного выпуска суверенных панда-облигаций Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Осуществив дебютный выпуск панда-облигаций в объеме 3,4 млрд юаней с доходностью 1,9%, Казахстан установил рекорд, разместив облигации на китайском фондовом рынке по самой низкой ставке среди стран с рейтингом BBB и на уровне стран с рейтингом AA.

Необходимо отметить важное для Казахстана использование инфраструктуры Bond Connect, обеспечивающей доступ международных инвесторов к внутреннему межбанковскому рынку облигаций Китая (China Interbank Bond Market, CIBM). Подключение к данной инфраструктуре открывает новые возможности для привлечения китайского капитала, расширяет доступ казахстанских инвесторов к одному из крупнейших долговых рынков мира и способствует дальнейшей интеграции финансовых рынков Казахстана и Китая.

Успешное размещение панда-облигаций Республикой Казахстан стало прочной основой для дальнейшего сотрудничества и откроет новые возможности взаимодействия и укрепления долгосрочного партнерства между Казахстаном и Китаем.

В церемонии приняли участие руководство Министерства финансов в лице вице-министра Даурена Кенбеил, руководство Биржи AIX, представители ведущих андеррайтеров и партнеров сделки, включая China International Capital Corporation, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Astana, AO "Teniz Capital Investment Banking", а также китайского кредитного рейтингового агентства Lianhe.

Проведение церемонии символизировало запуск торгов на площадке Astana International Exchange.