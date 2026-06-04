Флаг над облаками: в горах Алматы школьники подняли Государственный флаг Казахстана

В День государственных символов Казахстана вершины Заилийского Алатау стали не просто горным пейзажем – они превратились в символ единства, силы и преемственности поколений, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром, в 5:00, группа из 18 воспитанников военно-патриотических клубов Алматы отправилась в путь с перевала Космостанция. Их цель – пик Турист, высота которого достигает почти 4000 метров. Уже к 8:15 утра вершина была покорена, а над горными склонами гордо взвился Государственный флаг Казахстана.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В восхождении приняли участие юные представители клубов "Жас құтқарушы", "Жас десантшы", "Жас сақшы" и "Жас шекарашы" – школьники из разных учебных заведений города, объединенные общей идеей служения Родине, дисциплины и командного духа.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

На высоте, где заканчиваются дороги и начинается небо, ребята не только развернули флаг, но и запечатлели момент, который для многих стал личной вершиной – символом преодоления и ответственности. После короткого привала с видом на заснеженные хребты группа благополучно спустилась к заставе Алма-Арасан.

Подобные восхождения уже стали традицией: более 10 лет военно-патриотические клубы Алматы проводят регулярные горные маршруты. За это время покорены такие вершины, как пик Панфилова, пик Абая, пик Молодежный, пик Советов, пик Комсомола, пик Фурманова и пик Панорама.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Альпинизм и скалолазание здесь – не просто спорт. Это школа характера, где каждое восхождение становится уроком доверия, выносливости и любви к родной земле.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

И когда над облаками развевается флаг, это уже не просто маршрут в горах – это путь взросления, который начинается с первого шага вверх.