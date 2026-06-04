В Алматы торжественно подняли Государственный флаг в честь Дня символов

В Алматы на высокогорном спортивном комплексе "Медеу" состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан, приуроченная ко Дню государственных символов.

В патриотическом мероприятии приняли участие аким города Алматы Дархан Сатыбалды, деятели культуры и спорта, депутаты маслихата, представители общественности, Ассамблеи народа Казахстана, а также молодежных организаций. Всего в церемонии приняли участие более полутора тысяч человек.

Фото: акимат города Алматы

После официальной части празднование продолжилось концертной программой с участием творческих коллективов и артистов.

Фото: акимат города Алматы

Торжественные мероприятия и массовое исполнение Государственного гимна прошли также во всех районах города. Жители Алматы исполняли гимн страны в парках, школах и других общественных местах, подчеркивая значимость государственных символов и национального единства.

Фото: акимат города Алматы

В рамках празднования в городе были организованы тематические мероприятия: конференции, молодежные челленджи и просветительские акции. На фасадах зданий на Арбате и гостиницы "Алматы" были размещены государственные флаги.

Фото: акимат города Алматы

Завершением праздничной программы станет концерт в формате Open Air на Кок-Тобе, который пройдет с участием известных казахстанских исполнителей.