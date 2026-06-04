В Конаеве состоялось торжественное мероприятие ко Дню государственных символов

В преддверии Дня государственных символов в Алматинской области продолжилась череда содержательных мероприятий, направленных на укрепление патриотического духа и чувства любви к Родине.

Одно из таких мероприятий прошло на центральной площади города Конаева. Торжественно прозвучал Государственный гимн Республики Казахстан, была подчеркнута особая роль Государственного герба как одного из ключевых символов независимости страны. В ходе мероприятия государственные служащие принесли присягу, а жители региона, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие области, были удостоены заслуженных наград, – сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Фото: акимат Алматинской области

Особым моментом торжества стало появление в небе Государственного флага Республики Казахстан, который специальный вертолет торжественно пронес над центральной площадью города. Эффектное зрелище вызвало у участников мероприятия чувство гордости за страну и стало ярким символом единства, независимости и патриотизма, усилив уважение к государственным символам. В торжественном мероприятии принял участие аким Алматинской области Марат Султангазиев, поздравивший жителей региона с праздником.

"4 июня 1992 года были официально утверждены Государственный флаг и Государственный герб независимого Казахстана, ознаменовав начало новой страницы в истории нашей страны. Голубой флаг, созданный Шакеном Ниязбековым, и уникальный Государственный герб, авторами которого являются Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов, а впоследствии и Государственный гимн на музыку Шамши Калдаякова стали неотъемлемыми символами нашей независимости, национальной идентичности и стремления к свободе", – отметил глава региона.

Фото: акимат Алматинской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул значение государственных символов, отметив: "Национальные символы – это священный оберег нашей Независимости и знак незыблемой государственности. Наши священные символы свидетельствуют всему миру о том, что Казахстан является суверенным и сильным государством".

"Значение нынешнего праздника особенно велико, поскольку Казахстан вступил в новый этап развития, основанный на принципах обновленной Конституции, принятой на общенациональном референдуме. Обновленный Основной закон является надежным гарантом суверенитета, территориальной целостности и поступательного развития государства на пути построения Справедливого Казахстана. В этой связи в рамках общенациональной патриотической акции "Дух символов — сила Конституции" в обществе укрепляются патриотические ценности, повышается правовая культура граждан и формируется уважительное отношение к Конституции и государственным символам страны". В наших государственных символах заключена мощная объединяющая сила для всего народа Казахстана. Пусть и впредь укрепляется высокий статус символов, являющихся золотым сводом нашей Независимости", – отметил Марат Султангазиев.

В рамках торжественного мероприятия аким области вручил государственные награды ряду жителей региона, внесших значительный вклад в его социально-экономическое развитие. Среди награжденных – директор средней школы "Шалкар" Карасайского района Бану Аманова, посвятившая системе образования около 40 лет и заслужившая признание за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

"Для меня большая честь получить орден "Құрмет" в День государственных символов. Считаю эту награду признанием не только моего труда, но и заслуг всех моих коллег и педагогов, которые вносят неоценимый вклад в развитие образования. Выражаю искреннюю благодарность президенту страны, акимату области и областному управлению образования за высокую оценку нашей работы. Пусть Независимость Казахстана будет прочной и вечной. Пусть наш Голубой флаг, Государственный гимн и Герб живут вместе с нашей Родиной и прославляют нашу страну", – сказала обладательница награды.

Фото: акимат Алматинской области

В ходе мероприятия государственные служащие, впервые поступившие на государственную службу, в торжественной обстановке принесли присягу, подтвердив готовность добросовестно служить народу Казахстана, неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, а также честно и ответственно исполнять возложенные на них обязанности.

Таким образом, День государственных символов Республики Казахстан в Алматинской области прошел в атмосфере единства, патриотизма и уважения к национальным ценностям. Содержательные и масштабные мероприятия способствовали укреплению гражданской идентичности, духовному подъему и чувству гордости за независимый Казахстан.