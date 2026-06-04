В Конаеве состоялось торжественное мероприятие ко Дню государственных символов
Одно из таких мероприятий прошло на центральной площади города Конаева. Торжественно прозвучал Государственный гимн Республики Казахстан, была подчеркнута особая роль Государственного герба как одного из ключевых символов независимости страны. В ходе мероприятия государственные служащие принесли присягу, а жители региона, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие области, были удостоены заслуженных наград, – сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
Особым моментом торжества стало появление в небе Государственного флага Республики Казахстан, который специальный вертолет торжественно пронес над центральной площадью города. Эффектное зрелище вызвало у участников мероприятия чувство гордости за страну и стало ярким символом единства, независимости и патриотизма, усилив уважение к государственным символам. В торжественном мероприятии принял участие аким Алматинской области Марат Султангазиев, поздравивший жителей региона с праздником.
"4 июня 1992 года были официально утверждены Государственный флаг и Государственный герб независимого Казахстана, ознаменовав начало новой страницы в истории нашей страны. Голубой флаг, созданный Шакеном Ниязбековым, и уникальный Государственный герб, авторами которого являются Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов, а впоследствии и Государственный гимн на музыку Шамши Калдаякова стали неотъемлемыми символами нашей независимости, национальной идентичности и стремления к свободе", – отметил глава региона.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул значение государственных символов, отметив: "Национальные символы – это священный оберег нашей Независимости и знак незыблемой государственности. Наши священные символы свидетельствуют всему миру о том, что Казахстан является суверенным и сильным государством".
"Значение нынешнего праздника особенно велико, поскольку Казахстан вступил в новый этап развития, основанный на принципах обновленной Конституции, принятой на общенациональном референдуме. Обновленный Основной закон является надежным гарантом суверенитета, территориальной целостности и поступательного развития государства на пути построения Справедливого Казахстана. В этой связи в рамках общенациональной патриотической акции "Дух символов — сила Конституции" в обществе укрепляются патриотические ценности, повышается правовая культура граждан и формируется уважительное отношение к Конституции и государственным символам страны". В наших государственных символах заключена мощная объединяющая сила для всего народа Казахстана. Пусть и впредь укрепляется высокий статус символов, являющихся золотым сводом нашей Независимости", – отметил Марат Султангазиев.
В рамках торжественного мероприятия аким области вручил государственные награды ряду жителей региона, внесших значительный вклад в его социально-экономическое развитие. Среди награжденных – директор средней школы "Шалкар" Карасайского района Бану Аманова, посвятившая системе образования около 40 лет и заслужившая признание за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
"Для меня большая честь получить орден "Құрмет" в День государственных символов. Считаю эту награду признанием не только моего труда, но и заслуг всех моих коллег и педагогов, которые вносят неоценимый вклад в развитие образования. Выражаю искреннюю благодарность президенту страны, акимату области и областному управлению образования за высокую оценку нашей работы. Пусть Независимость Казахстана будет прочной и вечной. Пусть наш Голубой флаг, Государственный гимн и Герб живут вместе с нашей Родиной и прославляют нашу страну", – сказала обладательница награды.
В ходе мероприятия государственные служащие, впервые поступившие на государственную службу, в торжественной обстановке принесли присягу, подтвердив готовность добросовестно служить народу Казахстана, неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, а также честно и ответственно исполнять возложенные на них обязанности.
Таким образом, День государственных символов Республики Казахстан в Алматинской области прошел в атмосфере единства, патриотизма и уважения к национальным ценностям. Содержательные и масштабные мероприятия способствовали укреплению гражданской идентичности, духовному подъему и чувству гордости за независимый Казахстан.