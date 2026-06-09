Один забытый патрон стоил жизни солдату в Алматинской области

В военном суде Алматинского гарнизона заявили о завершении рассмотрения уголовного дела по факту гибели солдата срочной службы одной из воинских частей Талдыкорганского гарнизона, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Главной военной прокуратуры напомнили, что 23 сентября 2025 года при обслуживании личным составом оружия произошел непреднамеренный выстрел из пулемета, в результате которого от полученного ранения скончался рядовой Сейтқали Ә.

Известно, что в ходе надзора за расследованием дела военными прокурорами обеспечено качественное проведение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии и сбор доказательственной базы.

Что было установлено

Заместитель командира батальона не обеспечил соблюдение меры безопасности при обращении с оружием, в том числе не организовал его полный осмотр после проведенных накануне стрельб.

В результате оставшийся в стволе патрон стал причиной гибели военнослужащего.

"По итогам судебного разбирательства указанное должностное лицо признано виновным по ч.2 ст.453 Уголовного кодекса (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) и осуждено к четырем годам лишения свободы". Главная военная прокуратура

Приговор не вступил в законную силу.

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