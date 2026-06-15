Смертельное ДТП на аль-Фараби: водитель Zeekr рассказал, почему ездил с подложными номерами

15 июня 2026 года в суде Алматы допрошен Александр Пак – обвиняемый в резонансном ДТП на аль-Фараби, повлекшем гибель троих человек, сообщает Zakon.kz.

Подсудимый ответил на вопрос прокурора Алибека Кумисбекова о том, как на Zeekr в день трагедии оказались госномера от другого автомобиля.

"Оба автомобиля принадлежат мне. Одна оформлена на компанию, другая на меня, как на физлицо. Я утерял один из номеров на Zeekr, поэтому перевесил на него другой госномер с другого автомобиля. Это не с какой-то целью, просто штрафы на этот номер точно так же приходят и оплачиваются". Александр Пак

Также в суде стало известно, что раньше алматинец ездил на Range Rover и BMW, сейчас на него оформлено несколько авто: Zeekr, Kia и Hyundai.

Ранее Александр Пак рассказал суду, что в ночь ДТП его машина вышла из строя и сигнализировала об ошибке.