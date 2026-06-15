Тормоза не сработали: виновник смертельного ДТП на аль-Фараби рассказал свою версию трагедии

15 июня 2026 года в СМУС Алматы в ходе главного судебного разбирательства допросили подсудимого Александра Пака, совершившего смертельное ДТП 21 марта 2026 года, в результате которого погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Свое выступление обвиняемый Александр Пак начал с обращения к родным погибших, отметив, что сожалеет о произошедшем.

"Я признаю свою вину в совершении ДТП и гибели трех человек. Раскаиваюсь в произошедшем и прошу прощения у родных погибших. Я осознаю, какую беду я принес в их семьи, и не смогу никак унять эту боль. Хотелось бы обратиться к СМИ, что я ни в коем случае не избегаю наказания, я полностью готов понести наказание соответственно закону. По сей день про ДТП я вспоминаю с болью, единственное, что я хочу – огородить семьи потерпевших от постоянного прессинга в СМИ. Колоссальное давление ощущаю и не хочу, чтобы общество давило на семьи погибших". Александр Пак

Подсудимый отметил, что водительские права получил в 18 лет и на протяжении 14 лет у него не было никаких нарушений ПДД. А автомобиль Zeekr приобрел не так давно – в январе 2026 года, он является его первым хозяином. По его словам, в ту ночь машина подала сигнал об ошибке.

"После ресторана я поехал вниз по улице Достык. Потом ближе к проспекту аль-Фараби у меня загорелись негативные лапочки, сигнализирующие об ошибке. До этого, когда включались механические признаки, я немного повышал скорость, и они пропадали. Тут я также сначала ехал 80 км в час, потом повысил обороты, думая, что исчезнет звук гула, начал перестраиваться с левой полосы на правую. Не знаю, как все произошло. Я не обращал внимания на спидометр. После перелета на встречную полосу я пытался тормозить, но тормоза не работали. Случилось ДТП, дальше ничего не помню, очнулся в больнице. Мне делали какую-то операцию. В сознание я пришел в реанимации. Мне сообщили, что погибли три человека", – заплакал подсудимый.

Он признался, что неправильно действовал и ему следовало остановиться.

По словам Пака, в ресторане он выпил два глотка пива.

"В кафе мы прибыли с друзьями, особого повода не было, это был пятничный ужин. Друзья позвали своих друзей, так и посидели… Я лично заказывал себе пиво, сделал два глотка, но оно мне не понравилось, я его не стал пил. По поводу остальных напитков – я не следил, кто что заказывал. Счет оплатил я, так как мы закрываем его по очереди". Александр Пак

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал. 8 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что простили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее в суде были допрошены знакомые Александра Пака, которые провели вместе с ним вечер незадолго до трагедии. Все они подтвердили, что после выезда из ресторана грубо нарушали ПДД, за что некоторые лишены водительских прав.