#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+32°
$
485.95
565.74
6.83
События

Тормоза не сработали: виновник смертельного ДТП на аль-Фараби рассказал свою версию трагедии

Тормоза не сработали: виновник смертельного ДТП на аль-Фараби рассказал, как произошла трагедия, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 12:37 Фото: Zakon.kz
15 июня 2026 года в СМУС Алматы в ходе главного судебного разбирательства допросили подсудимого Александра Пака, совершившего смертельное ДТП 21 марта 2026 года, в результате которого погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Свое выступление обвиняемый Александр Пак начал с обращения к родным погибших, отметив, что сожалеет о произошедшем.

"Я признаю свою вину в совершении ДТП и гибели трех человек. Раскаиваюсь в произошедшем и прошу прощения у родных погибших. Я осознаю, какую беду я принес в их семьи, и не смогу никак унять эту боль. Хотелось бы обратиться к СМИ, что я ни в коем случае не избегаю наказания, я полностью готов понести наказание соответственно закону. По сей день про ДТП я вспоминаю с болью, единственное, что я хочу – огородить семьи потерпевших от постоянного прессинга в СМИ. Колоссальное давление ощущаю и не хочу, чтобы общество давило на семьи погибших".Александр Пак

Подсудимый отметил, что водительские права получил в 18 лет и на протяжении 14 лет у него не было никаких нарушений ПДД. А автомобиль Zeekr приобрел не так давно – в январе 2026 года, он является его первым хозяином. По его словам, в ту ночь машина подала сигнал об ошибке.

"После ресторана я поехал вниз по улице Достык. Потом ближе к проспекту аль-Фараби у меня загорелись негативные лапочки, сигнализирующие об ошибке. До этого, когда включались механические признаки, я немного повышал скорость, и они пропадали. Тут я также сначала ехал 80 км в час, потом повысил обороты, думая, что исчезнет звук гула, начал перестраиваться с левой полосы на правую. Не знаю, как все произошло. Я не обращал внимания на спидометр. После перелета на встречную полосу я пытался тормозить, но тормоза не работали. Случилось ДТП, дальше ничего не помню, очнулся в больнице. Мне делали какую-то операцию. В сознание я пришел в реанимации. Мне сообщили, что погибли три человека", – заплакал подсудимый.

Он признался, что неправильно действовал и ему следовало остановиться.

По словам Пака, в ресторане он выпил два глотка пива.

"В кафе мы прибыли с друзьями, особого повода не было, это был пятничный ужин. Друзья позвали своих друзей, так и посидели… Я лично заказывал себе пиво, сделал два глотка, но оно мне не понравилось, я его не стал пил. По поводу остальных напитков – я не следил, кто что заказывал. Счет оплатил я, так как мы закрываем его по очереди".Александр Пак

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал. 8 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что простили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее в суде были допрошены знакомые Александра Пака, которые провели вместе с ним вечер незадолго до трагедии. Все они подтвердили, что после выезда из ресторана грубо нарушали ПДД, за что некоторые лишены водительских прав.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
ДТП на аль-Фараби
11:17, Сегодня
Нетрезвый водитель Zeekr: что распивала компания до смертельного ДТП на аль-Фараби
ДТП на встречке в Алматы: все родные погибших простили водителя Zeekr
11:49, 08 июня 2026
ДТП на аль-Фараби в Алматы: все родные погибших простили водителя Zeekr
Чудом осталась жива: свидетельница рассказала страшные подробности ДТП на аль-Фараби
12:45, 08 июня 2026
Чудом осталась жива: свидетель рассказала страшные подробности ДТП на аль-Фараби
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик примет участие в турнире в Алматы
12:56, Сегодня
Видео с Александром Бубликом федерация тенниса Казахстана анонсировала Almaty Open
Сестра фигуристки Самоделкиной представит Казахстан на Кубке мира по фехтованию
12:44, Сегодня
Сестра фигуристки Самоделкиной представит Казахстан на чемпионате Азии по фехтованию
Гейджи сделал заявление после апсета в бою с Топурией на турнире UFC в Белом доме
12:33, Сегодня
Гейджи сделал заявление после апсета в бою с Топурией на турнире UFC в Белом доме
Если бы клубы КХЛ стали сборными на ЧМ по футболу-2026: &quot;Барысу&quot; подобрали аналог
12:17, Сегодня
Если бы клубы КХЛ стали сборными на ЧМ по футболу-2026: "Барысу" подобрали аналог
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: