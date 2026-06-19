Молодежь семи стран собралась на Международном форуме волонтеров в Балхаше

В Балхаше проходит Международный форум волонтеров, приуроченный к фестивалю Balkhash Tour Fest – 2026 и Международному году волонтеров. Масштабное событие на побережье озера объединило молодежь семи стран – Казахстана, Турции, Индии, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

На побережье появилась новая достопримечательность – "Балқаш жолбарыстары", символизирующая уникальную природу Прибалхашья.

Скульптурная композиция напоминает о том, что здесь обитал туранский тигр. Для возрождения популяции хищника около десяти лет реализуется международная программа.

С участниками форума встретился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и пообщался в неформальной обстановке.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"Этот международный форум подтверждает нашу общую приверженность сотрудничеству, устойчивому развитию и сохранению природного наследия, которое является ценностью всего мира. Особую значимость встречи придает связь с общенациональной инициативой "Таза Қазақстан". Как неоднократно подчеркивал Касым-Жомарт Токаев, "Таза Қазақстан" – это не разовая кампания по уборке территорий, а формирование новой культуры и образа жизни, основанных на бережном отношении к окружающей среде, общественным пространствам и своему родному краю. Карагандинская область активно участвует в программе – уже проведено 176 экологических акций с общим охватом свыше 113 тыс. молодых людей и волонтеров", – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Программа форума насыщенная.

Помимо экологических инициатив, она включает дискуссии и познавательные интерактивы.

Участники обменяются опытом, идеями и лучшими практиками в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"В нашей стране волонтерское движение развито. В международном форуме в Казахстане участвуем впервые. Хотим поделиться своими наработками и перенять опыт других. Здесь узнали много нового. Заинтересовал проект волонтеров из Турции, связанный с отходами еды. Несомненно, польза от таких встреч большая", – говорит глава делегации из Кыргызстана Намызбек Нурдөөлөт.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Волонтеры в рамках национального проекта "Таза Қазақстан" проводят экологические акции, а завтра приведут в порядок пляж озера Балхаш, где проходит Tour Fest.