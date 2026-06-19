#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
События

Молодежь семи стран собралась на Международном форуме волонтеров в Балхаше

форум в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 20:29 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Балхаше проходит Международный форум волонтеров, приуроченный к фестивалю Balkhash Tour Fest – 2026 и Международному году волонтеров. Масштабное событие на побережье озера объединило молодежь семи стран – Казахстана, Турции, Индии, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

На побережье появилась новая достопримечательность – "Балқаш жолбарыстары", символизирующая уникальную природу Прибалхашья.

Скульптурная композиция напоминает о том, что здесь обитал туранский тигр. Для возрождения популяции хищника около десяти лет реализуется международная программа.

С участниками форума встретился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и пообщался в неформальной обстановке.

форум в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 20:29

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"Этот международный форум подтверждает нашу общую приверженность сотрудничеству, устойчивому развитию и сохранению природного наследия, которое является ценностью всего мира. Особую значимость встречи придает связь с общенациональной инициативой "Таза Қазақстан". Как неоднократно подчеркивал Касым-Жомарт Токаев, "Таза Қазақстан" – это не разовая кампания по уборке территорий, а формирование новой культуры и образа жизни, основанных на бережном отношении к окружающей среде, общественным пространствам и своему родному краю. Карагандинская область активно участвует в программе – уже проведено 176 экологических акций с общим охватом свыше 113 тыс. молодых людей и волонтеров", – отметил глава региона.
форум в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 20:29

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Программа форума насыщенная.

Помимо экологических инициатив, она включает дискуссии и познавательные интерактивы.

Участники обменяются опытом, идеями и лучшими практиками в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.

форум в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 20:29

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"В нашей стране волонтерское движение развито. В международном форуме в Казахстане участвуем впервые. Хотим поделиться своими наработками и перенять опыт других. Здесь узнали много нового. Заинтересовал проект волонтеров из Турции, связанный с отходами еды. Несомненно, польза от таких встреч большая", – говорит глава делегации из Кыргызстана Намызбек Нурдөөлөт.
форум в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 20:29

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Волонтеры в рамках национального проекта "Таза Қазақстан" проводят экологические акции, а завтра приведут в порядок пляж озера Балхаш, где проходит Tour Fest.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Balkhash Tour Fest – 2026
12:49, 03 июня 2026
Балхаш готовится принять один из крупнейших летних фестивалей страны
форум, Актобе
15:47, 04 декабря 2025
Международный инвестиционный форум в Актобе собрал участников из 20 стран
Токаев примет участие на Международном форуме волонтеров
10:01, 21 июня 2023
Токаев примет участие в Международном форуме волонтеров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
21:14, Сегодня
Михаил Шайдоров рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
20:53, Сегодня
"Хан-Тенгри" неожиданно обыграл "Тараз" в матче Первой лиги
Фото: КФФ
20:17, Сегодня
Александр Меркель официально перешёл в "Астану"
Фото: кадр из видео
19:56, Сегодня
"Шахтёр" разгромил "Жайык" в матче Первой лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: