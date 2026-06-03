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События

Балхаш готовится принять один из крупнейших летних фестивалей страны

Balkhash Tour Fest – 2026, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:49 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области, на побережье Балхаша, идет активная подготовка к Balkhash Tour Fest – 2026.

В этом году один из главных туристических проектов региона выходит на новый уровень: организаторы ожидают роста числа гостей, а сама фестивальная площадка не ограничится двумя днями работы и будет использоваться на протяжении всего летнего сезона.

Фестиваль пройдет 19 и 20 июня в традиционном месте – на берегу озера в поселке Ақшағыл, в районе Рембазы. В прошлом году его посетили более 50 тысяч человек. В этом сезоне организаторы рассчитывают превысить рекорд.

Balkhash Tour Fest – 2026, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:49

Фото: акимат Карагандинской области

"Уже четвертый год подряд мы проводим Balkhash Tour Fest. Это якорный проект, который развивает пляжный туризм и повышает привлекательность Балхашского региона. С каждым годом растет число участников. В прошлом году фестиваль собрал более 50 тысяч человек, в этом ожидаем еще больше гостей. Кроме того, Balkhash Tour Fest вошел в республиканский событийный календарь", – отметила руководитель Управления туризма Карагандинской области Ирина Любарская.

Главное новшество этого года – фестивальная площадка будет жить все лето. По выходным здесь и на городских культурных площадках Балхаша будут проходить концерты, спортивные соревнования и развлекательные мероприятия для отдыхающих.

Balkhash Tour Fest – 2026, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:49

Фото: акимат Карагандинской области

Организаторы готовят насыщенную программу. Гостей ждут выступления популярных казахстанских артистов Miras Zhugunussov, AYAU, Bellucci, Domino, Nurlan & Murat и Qazaq Band. На территории фестиваля откроют творческие и спортивные зоны, фудкорты, ярмарку ремесленников, кинотеатр под открытым небом и площадки для семейного отдыха.

"На входе гостей встретит интерактивная LED-арка. В программе также пенные вечеринки, яркокросс, водное такси, соревнования PikeMan, зоны искусственного интеллекта и крафт-игр. Особое внимание уделим экологии и переработке отходов. Продолжатся турниры по стритбаскетболу, панна-футболу и танцевальные батлы. Победитель одного из них получит возможность представить Казахстан на международном фестивале уличных танцев", – рассказал организатор Balkhash Tour Fest Ренат Алманов.
Balkhash Tour Fest – 2026, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:49

Фото: акимат Карагандинской области

Для детей подготовили отдельную программу с аниматорами и героями популярного мультфильма "Маша и Медведь". Любителей спорта ждут пляжный волейбол, армрестлинг, национальные виды гидроспорта, регата и мастер-классы по парусному спорту.

Преображается и сама территория фестиваля. Здесь завершили монтаж системы капельного орошения для новой аллеи, высаженной этой весной в рамках экологической акции. Полив деревьев теперь осуществляется регулярно, что позволит сохранить зеленую зону и сделать площадку еще более комфортной для отдыха жителей и туристов.

Balkhash Tour Fest – 2026, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:49

Фото: акимат Карагандинской области

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Айсулу Омарова
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