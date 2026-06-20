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События

В Казахстане стартовал новый сезон молодежных трудовых отрядов

люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 10:26 Фото: Партия "Ауыл"
В Астане состоялось торжественное открытие очередного республиканского трудового сезона студенческих и молодежных трудовых отрядов, организованного партией "Ауыл", сообщает Zakon.kz.

Проект реализуется ежегодно и уже стал одной из крупнейших молодежных инициатив, направленных на поддержку трудового воспитания, занятости и профессионального становления молодых казахстанцев. В этом году трудовой сезон проходит под эгидой программы "Адал азамат".

Мероприятие прошло одновременно на центральной площадке Астаны и на базе высших учебных заведений и колледжей в 19 регионах страны. Связь между площадками была организована в формате телемоста.

Открывая торжественную церемонию, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель партии "Ауыл" Серік Егізбаев отметил значение студенческих трудовых отрядов для развития страны, их роль в приобщении молодежи к культуре труда и формировании нового поколения лидеров.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 10:26

Фото: Партия "Ауыл"

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам трудовой адаптации молодежи и развития ее профессиональных навыков. Проект студенческих трудовых отрядов полностью отвечает этим задачам. Эта инициатива не только способствует формированию у молодых людей культуры труда и приобретению практического опыта, но и повышает их гражданскую активность, предоставляя возможность внести реальный вклад в развитие страны", – сказал он.

В ходе мероприятия со словами напутствия к молодежи также обратились ветераны трудового движения из регионов. Среди них заместитель председателя городского Совета ветеранов Петропавловска Северо-Казахстанской области Имангали Татваев, командир областного штаба студенческих отрядов Западно-Казахстанской области при комсомольском комитете в 1982-1986 годах Калихан Карабалинов, а также председатель организации ветеранов Каратауского района города Шымкент Аманбек Ахметбаев.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 10:26

Фото: Партия "Ауыл"

В открытии трудового сезона приняли участие более 1000 студентов и молодых людей из всех регионов страны. Проект направлен на развитие профессиональных и социальных навыков молодежи, получение трудового опыта, а также укрепление гражданской ответственности и патриотических ценностей.

В рамках движения студенческих и молодежных трудовых отрядов партия "Ауыл" координирует деятельность 10 направлений строительного отряда. Работа данных отрядов способствует трудовому воспитанию молодежи, повышению ее общественной активности и формированию социальной ответственности.

съемка, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 10:26

Фото: Партия "Ауыл"

В ходе торжественной церемонии были награждены лучшие бойцы трудового сезона прошлого года и работодатели – социальные партнеры, проявившие особую активность. Председатель партии вручил им благодарственные письма и юбилейные медали, посвященные 25-летию партии. Аналогичные церемонии награждения состоялись и во всех регионах страны.

Студенческие и молодежные трудовые отряды являются эффективной площадкой для вовлечения молодежи в общественно значимые инициативы, приобретения практического трудового опыта и развития навыков командной работы. В течение летнего сезона участники отрядов будут задействованы в социальных, экологических, аграрных и производственных проектах, внося вклад в развитие регионов.

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Айсулу Омарова
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