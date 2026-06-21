Oskemen Life Fest объединил тысячи жителей и гостей Усть-Каменогорска

19 июня в Усть-Каменогорске состоялся масштабный городской фестиваль Oskemen Life Fest, который стал одним из самых ярких событий этого лета, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие объединило жителей и гостей города, превратив центральные улицы в пространство творчества, музыки, семейного отдыха и новых впечатлений.

Главным украшением фестиваля стала световая инсталляция "Звездное небо", установленная на пересечении улиц Чехова и Горького. Тысячи мерцающих огней создали особую атмосферу вечернего города, сделав эту локацию центром притяжения для посетителей. Световая композиция стала не только эффектным арт-объектом, но и символом современного и динамично развивающегося Усть-Каменогорска.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

В рамках фестиваля работали 15 тематических площадок, каждая из которых предлагала насыщенную программу. Для гостей были организованы творческие мастер-классы, спортивные активности, музыкальные выступления, интерактивные зоны, ярмарка ремесленников, выставки и развлекательные программы для детей и взрослых. За время проведения фестиваля его посетили более 5 тысяч человек.

Особое внимание было уделено развитию предпринимательства и поддержке креативных индустрий. Представители малого и среднего бизнеса презентовали свои проекты, товары и услуги, а также подготовили специальные предложения для гостей праздника. В рамках фестиваля предприниматели города вручили посетителям 150 подарочных сертификатов, что стало приятным дополнением к праздничной атмосфере.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

Кульминацией вечера стало выступление популярных исполнителей Очоу и Дариги Бадыковой. Их концерт собрал тысячи зрителей и стал ярким завершением масштабного городского праздника. Любимые композиции, живой звук и теплая атмосфера объединили людей разных возрастов, подарив незабываемые эмоции.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

По мнению участников и гостей мероприятия, Oskemen Life Fest стал не просто фестивалем, а новой городской традицией, демонстрирующей открытость, креативность и высокий потенциал Усть-Каменогорска. Праздник показал, что современный городской формат способен объединять жителей, поддерживать местный бизнес, раскрывать творческий потенциал и создавать комфортную среду для семейного отдыха.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

Высокая посещаемость, положительные отзывы горожан и активное участие предпринимательского сообщества подтвердили востребованность подобных мероприятий. Oskemen Life Fest стал успешным примером того, как культурные инициативы способствуют развитию городской среды, укреплению общественной активности и формированию позитивного имиджа Усть-Каменогорска.